HLV Park Hang-seo dẫn đầu tuyển Hàn Quốc trở về nước
Sáng 30/6, đội tuyển Hàn Quốc vừa đặt chân xuống sân bay Incheon đã phải đối mặt làn sóng phản đối dữ dội.
Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, đội tuyển Hàn Quốc vừa đặt chân xuống sân bay Incheon đã phải đối mặt làn sóng phản đối dữ dội.
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng của một nhóm CĐV Argentina sau thất bại của Đức trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6 đang nhận được sự chú ý trên X
Sáng 30/6, Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số 1-0 vào lưới Morocco cho Hà Lan ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Khoảnh khắc Alisson và Weverton tiến lại an ủi, động viên các cầu thủ Nhật Bản sau trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6 đang thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Julio Enciso có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Đức mở tỷ số 1-0 cho Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.