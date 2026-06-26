Ba đội chủ nhà cùng ghi điểm tại World Cup 2026
Mexico, Mỹ và Canada đều giành vé vào vòng 32 đội, tạo nên màn khởi đầu đầy ấn tượng của ba quốc gia chủ nhà World Cup 2026.
Sáng 26/6, Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao 2-0 nhờ cú đúp của Nicolas Pépé, qua đó giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhì bảng E.
Mexico, Mỹ và Canada đều giành vé vào vòng 32 đội, tạo nên màn khởi đầu đầy ấn tượng của ba quốc gia chủ nhà World Cup 2026.
Sáng 26/6, pha lập công của Kaan Ayhan ở phút 90+8 vào lưới Mỹ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có chiến thắng duy nhất tại World Cup 2026.
Orkun Kokcu có mặt đúng lúc dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới đội chủ nhà Mỹ ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 hôm 26/6.
Auston Trusty mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 3 ở lượt đấu cuối bảng D World Cup 2026 sáng 26/6.
Maeda Daizen có pha chạy chỗ và dứt điểm khôn ngoan mở tỷ số cho Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng F World Cup sáng 26/6.
Anthony Elanga có pha dứt điểm đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển trước Nhật Bản tại lượt cuối bảng F sáng 26/6.
Sáng 26/6, Van Hecke nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Lan trước Tunisia tại lượt đấu cuối bảng F World Cup 2026.
Gonzalo Plata đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Đức ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.
Rạng sáng 26/6, Nicolas Pepe hoàn tất cú đúp, giúp Bờ Biển Ngà ấn định tỷ số 2-0 trước Curacao ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026.
Hậu vệ Skhiri có pha phản lưới nhà giúp Hà Lan sớm dẫn trước ngay phút thứ ba ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng F World Cup 2026 sáng 26/6.