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Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Morocco go hoa 2-2 hinh anh

Morocco gỡ hòa 2-2

21 giờ trước 07:13 25/6/2026 World Cup 2026

Ismael Saibari có mặt đúng lúc cân bằng tỷ số 2-2 trước Haiti ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.

Vinicius mo ty so 1-0 cho Brazil hinh anh

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil

21 giờ trước 07:09 25/6/2026 World Cup 2026

Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.

Cach Messi don sinh nhat tuoi 39 hinh anh

Cách Messi đón sinh nhật tuổi 39

13:00 24/6/2026 13:00 24/6/2026 World Cup 2026 3.2K

Lionel Messi đón sinh nhật tuổi 39 bằng buổi tập luyện chăm chỉ, tiếp tục cho thấy sự chuyên nghiệp và kỷ luật đáng kinh ngạc ngay cả ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Highlight Jordan 1-2 Algeria hinh anh

Highlight Jordan 1-2 Algeria

02:42 24/6/2026 02:42 24/6/2026 World Cup 2026

Jordan đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn gục ngã 1-2 trước Algeria sáng 23/6, qua đó gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.

Highlights Na Uy 3-2 Senegal hinh anh

Highlights Na Uy 3-2 Senegal

21:15 23/6/2026 21:15 23/6/2026 World Cup 2026 1.6K

Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.

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