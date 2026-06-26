Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc
Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.
Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.
Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.
Sáng 25/6, Mexico đánh bại CH Czech 3-0 ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó tiến vào vòng knock out với vị trí nhất bảng.
Sáng 25/6, Morocco đánh bại Haiti 4-2 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhì bảng C.
Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.
Rạng sáng 25/6, Thụy Sĩ đánh bại chủ nhà Canada 2-1 ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.
Sáng 25/6, Bosnia & Herzegovina thắng Qatar 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục, qua đó nuôi hy vọng tiến sâu tại giải đấu.
Phản ứng đầy thất vọng của Lee Kang-in sau trận thua Nam Phi 0-1 sáng 25/6 thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc.
Đoạn story được đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu danh thủ Brazil mau chóng nhận được sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ ''Selecao'' sáng 25/6.
Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.
Tuyển Bồ Đào Nha hoàn tất thắng lợi trước Uzbekistan rạng sáng 24/6 với pha lập công ấn định tỷ số 5-0 của Rafael Leao.