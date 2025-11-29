Lao xuống biển cứu người rồi mất tích trong bão số 13. Giữa mịt mù bão tố, họ tìm cá chết, ăn hoa quả trôi trên biển, uống nước mưa, nước biển để cầm hơi. Đó là những kỹ năng đã giúp 3 người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sống sót thần kỳ, hiếm có.