Cổ động viên Hàn Quốc vò đầu, bứt tóc vì giận dữ
Thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà tại World Cup 2026, nam cổ động viên Hàn Quốc không giấu nổi sự giận dữ khi livestream trên trang cá nhân.
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Thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà tại World Cup 2026, nam cổ động viên Hàn Quốc không giấu nổi sự giận dữ khi livestream trên trang cá nhân.
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