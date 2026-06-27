Senegal ấn định chiến thắng 5-0
Rạng sáng 27/6, bàn thắng của Iliman Ndiaye vào lưới Iraq giúp Senegal giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt.
Rạng sáng 27/6, Doue có pha đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 trước Na Uy ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026.
Rạng sáng 27/6, bàn thắng của Iliman Ndiaye vào lưới Iraq giúp Senegal giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt.
Phản ứng ngỡ ngàng của nam YouTuber kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ khi dự khán trận đấu giữa Pháp và Na Uy rạng sáng 27/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐV trên X.
Thelo Aasgaard ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2, thắp lại hy vọng cho Na Uy trong cuộc đối đầu tuyển Pháp tranh ngôi nhất bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Rạng sáng 27/6, Ousmane Dembele có pha xử lý khéo léo, đưa tuyển Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Na Uy ở trận quyết định ngôi đầu bảng I World Cup 2026.
Ismaila Sarr có mặt đúng lúc, sút tung lưới Iraq, nhân đôi cách biệt cho Senegal ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Habib Diarra bật cao đánh đầu tung lưới Iraq, mở tỷ số cho đại diện châu Phi ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Đoạn video Leon Goretzka vô tình lên nhầm xe buýt của đội tuyển Ecuador sau trận đấu hôm 26/6 đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV trên X.
Sáng 26/6, Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Mỹ 3-2 trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại lượt cuối bảng D World Cup 2026.
Sáng 26/6, Paraguay hòa Australia 0-0 ở lượt cuối vòng bảng D World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành vé vào vòng knock out.
Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trên X với khoảnh khắc hài hước khi làm thủ tục tại sân bay hôm 25/6.