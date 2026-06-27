IshowSpeed ngỡ ngàng với cú hat-trick của Dembele
Phản ứng ngỡ ngàng của nam YouTuber kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ khi dự khán trận đấu giữa Pháp và Na Uy rạng sáng 27/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐV trên X.
Rạng sáng 27/6, Ousmane Dembele có pha xử lý khéo léo, đưa tuyển Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Na Uy ở trận quyết định ngôi đầu bảng I World Cup 2026.
Phản ứng ngỡ ngàng của nam YouTuber kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ khi dự khán trận đấu giữa Pháp và Na Uy rạng sáng 27/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐV trên X.
Đoạn video Leon Goretzka vô tình lên nhầm xe buýt của đội tuyển Ecuador sau trận đấu hôm 26/6 đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV trên X.
Thelo Aasgaard ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2, thắp lại hy vọng cho Na Uy trong cuộc đối đầu tuyển Pháp tranh ngôi nhất bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Sáng 26/6, Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Mỹ 3-2 trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại lượt cuối bảng D World Cup 2026.
Sáng 26/6, Paraguay hòa Australia 0-0 ở lượt cuối vòng bảng D World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành vé vào vòng knock out.
Habib Diarra bật cao đánh đầu tung lưới Iraq, mở tỷ số cho đại diện châu Phi ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trên X với khoảnh khắc hài hước khi làm thủ tục tại sân bay hôm 25/6.
Roberto Carlos đưa ra câu trả lời đáng chú ý khi được hỏi về cầu thủ xuất sắc thế giới trong cuộc phỏng vấn chiều 26/6.
Sáng 26/6, Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành vé vào vòng knock out.
Sáng 26/6, Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng F.