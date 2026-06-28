17 giờ trước
16:57 27/6/2026
Đời sống
15.8K
Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ một cô gái bị hành hung trước quán karaoke R. tại phường Châu Sơn (Ninh Bình). Đoạn video ghi lại cảnh nạn nhân bị tát giữa nơi công cộng lan truyền trên mạng xã hội và gây bức xúc.
06:30 27/6/2026
06:30 27/6/2026
Đời sống
8.8K
Anh Bùi Văn Mạnh lần đầu chia sẻ về cách quản lý số tiền trúng thưởng khổng lồ để không rơi vào cảnh sa cơ, cũng như tâm nguyện lớn nhất đời mình dành cho đấng sinh thành.
15:21 26/6/2026
15:21 26/6/2026
Đời sống
5.0K
Clip người đàn ông xịt nước vào khách ở quán bên cạnh tại khu du lịch ở Nghệ An khiến người xem bức xúc.
16:52 26/6/2026
16:52 26/6/2026
Đời sống
4.2K
Sau trận thua của Hàn Quốc trước Nam Phi tại vòng bảng World Cup, đoạn clip HLV Hong Myung-bo đá văng ghế lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
19:59 26/6/2026
19:59 26/6/2026
Đời sống
1.1K
Được hỏi biết bao nhiêu ngoại ngữ, người phụ nữ chỉ cười đáp "biết sơ sơ". Ít giây sau, chị liên tục giao tiếp bằng 5 thứ tiếng khiến nhiều người trầm trồ. Clip: Nhân đi ăn
08:27 27/6/2026
08:27 27/6/2026
Đời sống
5.9K
Trước tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình ở Pháp và các nước châu Âu lần đầu tiên phải sắm điều hòa để làm mát, đẩy nhu cầu tăng cao.
20 giờ trước
14:04 27/6/2026
Đời sống
Khoảnh khắc cô gái quỳ gối cầu hôn bạn trai ngay trên khán đài trận Hà Lan - Tunisia tại World Cup 2026 nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.
14:14 25/6/2026
14:14 25/6/2026
Đời sống
1.8K
Giấu kín kế hoạch về nước sau một thập kỷ ở Nhật Bản, Phan Anh khiến bố mẹ vỡ òa cảm xúc trong ngày đoàn tụ.
12:19 25/6/2026
12:19 25/6/2026
Đời sống
12.7K
Được cho hậm hực vì phải chờ giao hàng lâu, một shipper có hành vi tấn công vị khách nữ hôm 23/6 trước tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội).
09:09 25/6/2026
09:09 25/6/2026
Đời sống
5.9K
Bị khách hủy chuyến lúc rạng sáng sau khi đã đến điểm đón, nam tài xế công nghệ TP.HCM bất ngờ trước cách ứng xử văn minh và lời xin lỗi chân thành của vị khách.