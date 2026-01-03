Tại khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Lợi, mật độ sâu róm xuất hiện tăng đột biến trong vài ngày gần đây. Chúng bò lổm ngổm trên các tán cây ven đường, vỉa hè, thậm chí là leo trèo lên tường nhà và bò thẳng vào bên trong.