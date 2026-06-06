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Video nuoc do ao ao giua san pickleball o TP.HCM gay chu y hinh anh

Video nước đổ ào ào giữa sân pickleball ở TP.HCM gây chú ý

09:47 3/6/2026 09:47 3/6/2026 Đời sống 1.3K

Những hình ảnh nước mưa chảy xối xả xuống khu vực thi đấu tại một sân pickleball ở phường Tân Hưng, TP.HCM đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đại diện sân cho biết nguyên nhân liên quan đến mưa lớn kéo dài và một số sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến.

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