4 giờ trước
12:18 7/6/2026
Đời sống
2.2K
Hình ảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken đặc người trong chiều 6/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo anh Văn Trọng (chủ nhân đoạn clip), lượng khách tăng đột biến do trùng cuối tuần, nắng nóng và thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè
10 giờ trước
06:00 7/6/2026
Đời sống
5.2K
Trong 2 tháng hè, mẹ chồng chị Ngọc (Hà Nội) chăm sóc 5 đứa cháu. Nhiều lần, bà tỏ rõ sự bất lực vì độ nghịch ngợm của "khối nghỉ hè".
16:02 5/6/2026
16:02 5/6/2026
Đời sống
1.7K
Thấy vị khách có biểu hiện say nắng, mệt mỏi, nhân viên quán bún chả Đắc Kim (Hà Nội) giúp sơ cứu bằng dầu gió.
07:28 6/6/2026
07:28 6/6/2026
Đời sống
4.1K
Nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ điều hòa trong phòng ngủ, một hộ dân ở Quảng Ngãi gọi thợ đến kiểm tra. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi bên trong dàn lạnh có tới 4 con rắn đang ẩn náu.
20:45 5/6/2026
20:45 5/6/2026
Đời sống
Một đoạn video ghi lại cảnh trăn gấm dài gần 3m nằm dưới gầm giường tại Khánh Hòa đang thu hút sự chú ý. Sau khi nhận diện loài, anh Hoàng Phú phát hiện đã xua đuổi con vật trở lại môi trường tự nhiên.
11:08 6/6/2026
11:08 6/6/2026
Đời sống
2.0K
Nhận được sự ủng hộ từ các con riêng của chồng, người mẹ mới cảm thấy rất xúc động.
14:37 5/6/2026
14:37 5/6/2026
Đời sống
4.2K
Camera ghi lại khoảnh khắc cậu bé 7 tuổi vô tình làm đổ quầy nước mới mở được nửa tháng của mẹ. May mắn, không có ai bị thương sau sự cố.
11:42 5/6/2026
11:42 5/6/2026
Đời sống
8.7K
Nhiều năm nay, khu du lịch của gia đình Hồng Tiến (Cần Thơ) đón nhiều khách đến xem biểu diễn cá lóc bay, khi đàn cá lao khỏi mặt nước để đớp mồi theo huấn luyện.
08:29 5/6/2026
08:29 5/6/2026
Đời sống
1.8K
Khi biết Lily độc thân, một người đàn ông nhanh chóng giới thiệu cho cô nhiều chàng trai Việt Nam.
23:18 4/6/2026
23:18 4/6/2026
Đời sống
2.9K
Tối 4/6, người dân phát hiện một cá thể cá sấu bò trên trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hố Nai, TP Đồng Nai và tiến hành khống chế con vật.