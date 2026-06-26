Người đàn ông xịt nước vào khách ở quán bên cạnh gây bức xúc
Clip người đàn ông xịt nước vào khách ở quán bên cạnh tại khu du lịch ở Nghệ An khiến người xem bức xúc.
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Clip người đàn ông xịt nước vào khách ở quán bên cạnh tại khu du lịch ở Nghệ An khiến người xem bức xúc.
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