Video sâu róm bò khắp nơi
Tại khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Lợi, mật độ sâu róm xuất hiện tăng đột biến trong vài ngày gần đây. Chúng bò lổm ngổm trên các tán cây ven đường, vỉa hè, thậm chí là leo trèo lên tường nhà và bò thẳng vào bên trong.
Khoảng gần 11h trưa ngày 16/11, chiếc ô tô hiệu Nissan 5 chỗ đang dừng đỗ tại khu vực nội khu chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, thuộc TP Thủ Đức cũ TP.HCM,) bất ngờ phát hỏa.
Hình ảnh “phú bà” của Ngân 98, Ngân Collagen hay Thẩm mỹ viện Mailisa định vị thương hiệu đều xuất phát từ việc xây dựng một lối sống xa hoa trước công chúng. Những màn khoe sự giàu có trở thành công cụ tạo sức ảnh hưởng và kinh doanh, mang về lợi nhuận đáng kể mỗi ngày.
Ngày 15/11, qua kết quả khám nghiệm tại hiện trường và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trên đường, Công an TPHCM bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong của anh C- một cán bộ công an phường, là do va chạm giữa hai xe máy.
Mặt đường Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi) xuất hiện vết nứt dài 100 m, trồi lên cao 1,2 m.
Ngọn lửa bốc lên dữ dội từ khu vực chuồng cọp của căn hộ trên tầng 5 khu tập thể Trung Tự, trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội khiến nhiều người hốt hoảng.
Ngày 13/11, Công an phường Bình Trưng (TP.HCM) đang xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người có hành vi lái xe máy bằng tư thế nguy hiểm.
Bắt đầu từ sáng sớm 12/11, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mây dông dày đặc, kèm theo mưa lớn trên diện rộng khiến bầu trời tối sầm, giao thông buổi sáng gặp nhiều khó khăn.
Sáng 11/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 16 của chung cư Flora Fuji (phường Phước Long, TP.HCM) khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.
Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, la hét.
Lao xuống biển cứu người rồi mất tích trong bão số 13. Giữa mịt mù bão tố, họ tìm cá chết, ăn hoa quả trôi trên biển, uống nước mưa, nước biển để cầm hơi. Đó là những kỹ năng đã giúp 3 người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sống sót thần kỳ, hiếm có.