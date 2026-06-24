Nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu
Nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu, với nhiều khu vực ở Pháp dự báo đạt 40 độ C, trong khi Anh và Bỉ cũng đối mặt đợt nắng nóng bất thường đầu mùa hè.
Đợt sóng nhiệt nghiêm trọng đang bao trùm phần lớn châu Âu, đẩy nhiệt độ nhiều nơi lên gần 40 độ C, gây gián đoạn giao thông, buộc giới chức phát cảnh báo diện rộng.
Nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu, với nhiều khu vực ở Pháp dự báo đạt 40 độ C, trong khi Anh và Bỉ cũng đối mặt đợt nắng nóng bất thường đầu mùa hè.
Ukraine được cho là dùng tên lửa hành trình Storm Shadow tập kích nhà máy điện tử quân sự trọng yếu của Nga tại thành phố Voronezh.
Ngày 22/6,Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức trong một bài phát biểu đầy xúc động, đồng thời cho biết người kế nhiệm sẽ được lựa chọn trước tháng 9.
Quả cầu lửa khổng lồ bùng lên tại Ras Laffan, trung tâm LNG trọng yếu của Qatar ngày 21/6, giữa lúc Mỹ và Iran đang đàm phán về tương lai eo biển Hormuz.
Cuộc đàm phán Mỹ và Iran diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock với sự tham gia của các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đều có mặt tại cuộc gặp.
Các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí Nga gần đây đã cho thấy những thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ. Do có kích thước nhỏ và khó theo dõi hơn nhiều so với tên lửa hay máy bay truyền thống, các mẫu UAV hiện đại đã phần nào vượt qua được lớp lưới bảo vệ nghiêm ngặt này.
Truyền thông nhà nước Iran ngày thứ Bảy đưa tin, phái đoàn Iran đã đến Zurich, Thụy Sĩ, để tham gia đàm phán với Mỹ. Các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Nga tố Ukraine tiến hành một trong những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow. Một số UAV đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở thủ đô.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký bản ghi nhớ sơ bộ với Tehran. Ngay sau đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, với gương mặt đăm chiêu, giơ cao văn bản vào tối 17/6.
Giới chức Mỹ ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ đã ký thỏa thuận hướng đến chấm dứt chiến sự đã kéo dài gần 4 tháng.