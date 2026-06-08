14 giờ trước
17:58 7/6/2026
Đời sống
11.7K
Màn so tài đẩy gậy giữa một du khách nước ngoài và cô gái người Thái tại phố đi bộ Mộc Châu đang gây chú ý trên mạng xã hội. Dù có lợi thế lớn về thể hình, vị khách vẫn tỏ ra khá vất vả khi phải duy trì tư thế ngồi xổm và đối đầu với đối thủ nhỏ con nhưng giàu kinh nghiệm trong môn thể thao dân gian này.
16 giờ trước
15:06 7/6/2026
Đời sống
3.5K
Đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên hối hả cào lúa giúp một cụ bà trước cơn mưa bất chợt đang nhận được nhiều lời khen. Anh Quân Nguyễn, chủ nhân video, cho biết mọi việc diễn ra hoàn toàn tình cờ khi anh em vừa ghé nhà chơi vào chiều 4/6.
11:08 6/6/2026
11:08 6/6/2026
Đời sống
2.0K
Nhận được sự ủng hộ từ các con riêng của chồng, người mẹ mới cảm thấy rất xúc động.
06:00 7/6/2026
06:00 7/6/2026
Đời sống
6.1K
Trong 2 tháng hè, mẹ chồng chị Ngọc (Hà Nội) chăm sóc 5 đứa cháu. Nhiều lần, bà tỏ rõ sự bất lực vì độ nghịch ngợm của "khối nghỉ hè".
19 giờ trước
12:18 7/6/2026
Đời sống
4.0K
Hình ảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken đặc người trong chiều 6/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo anh Văn Trọng (chủ nhân đoạn clip), lượng khách tăng đột biến do trùng cuối tuần, nắng nóng và thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè
07:28 6/6/2026
07:28 6/6/2026
Đời sống
4.1K
Nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ điều hòa trong phòng ngủ, một hộ dân ở Quảng Ngãi gọi thợ đến kiểm tra. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi bên trong dàn lạnh có tới 4 con rắn đang ẩn náu.
20:45 5/6/2026
20:45 5/6/2026
Đời sống
Một đoạn video ghi lại cảnh trăn gấm dài gần 3m nằm dưới gầm giường tại Khánh Hòa đang thu hút sự chú ý. Sau khi nhận diện loài, anh Hoàng Phú phát hiện đã xua đuổi con vật trở lại môi trường tự nhiên.
16:02 5/6/2026
16:02 5/6/2026
Đời sống
2.0K
Thấy vị khách có biểu hiện say nắng, mệt mỏi, nhân viên quán bún chả Đắc Kim (Hà Nội) giúp sơ cứu bằng dầu gió.
14:37 5/6/2026
14:37 5/6/2026
Đời sống
4.2K
Camera ghi lại khoảnh khắc cậu bé 7 tuổi vô tình làm đổ quầy nước mới mở được nửa tháng của mẹ. May mắn, không có ai bị thương sau sự cố.
11:42 5/6/2026
11:42 5/6/2026
Đời sống
9.0K
Nhiều năm nay, khu du lịch của gia đình Hồng Tiến (Cần Thơ) đón nhiều khách đến xem biểu diễn cá lóc bay, khi đàn cá lao khỏi mặt nước để đớp mồi theo huấn luyện.