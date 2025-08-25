Cứu nạn nhân ngã ngay đường ray khi tàu hỏa sắp đến
Thấy người đi xe máy tông gãy barie rồi bất tỉnh ngay gần đường ray, hai nhân viên gác chắn cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, báo hiệu tàu SE12 dừng lại kịp.
Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.
Sáng 24/8, trực thăng và tiêm kích Su-30MK2 tiếp tục buổi luyện tập lần hai ở nội thành Hà Nội cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (A80). Thời tiết nhiều mây mù, hạn chế tầm nhìn của người dân.
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm.
Đoàn xe tăng tiến qua các con phố trung tâm Hà Nội trong tiếng reo hò phấn khích của người dân hai bên đường.
Tại đường Thanh Niên, đông đảo người dân có mặt chờ đợi chiêm ngưỡng dàn xe tăng, khí tài quân sự của Việt Na. Cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa rộn ràng.
Sáng 22/8, trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ), phường Thới An, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.
Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tiên tiến qua Quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh hào hùng trong buổi tổng hợp luyện lần đầu cho đại lễ 2/9.
Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.
Trưa 21/8, biên đội máy bay tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội để luyện tập chuẩn bị trình diễn vào dịp 2/9.
Sáng 20/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc hệ thống barie tự động tại điểm giao giữa đường bộ và đường sắt qua tỉnh Quảng Trị mở lúc tàu hỏa chạy qua.