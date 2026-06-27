3 giờ trước
06:30 27/6/2026
Đời sống
1.8K
Xuất hiện giản dị trong buổi lễ động thổ ngày 24/6, anh Bùi Văn Mạnh lần đầu chia sẻ về cách quản lý số tiền trúng thưởng khổng lồ để không rơi vào cảnh sa cơ, cũng như tâm nguyện lớn nhất đời mình dành cho đấng sinh thành.
13 giờ trước
19:59 26/6/2026
Đời sống
Được hỏi biết bao nhiêu ngoại ngữ, người phụ nữ chỉ cười đáp "biết sơ sơ". Ít giây sau, chị liên tục giao tiếp bằng 5 thứ tiếng khiến nhiều người trầm trồ. Clip: Nhân đi ăn
16 giờ trước
16:52 26/6/2026
Đời sống
3.8K
Sau trận thua của Hàn Quốc trước Nam Phi tại vòng bảng World Cup, đoạn clip HLV Hong Myung-bo đá văng ghế lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
18 giờ trước
15:21 26/6/2026
Đời sống
4.7K
Clip người đàn ông xịt nước vào khách ở quán bên cạnh tại khu du lịch ở Nghệ An khiến người xem bức xúc.
14:14 25/6/2026
14:14 25/6/2026
Đời sống
1.7K
Giấu kín kế hoạch về nước sau một thập kỷ ở Nhật Bản, Phan Anh khiến bố mẹ vỡ òa cảm xúc trong ngày đoàn tụ.
12:19 25/6/2026
12:19 25/6/2026
Đời sống
12.5K
Được cho hậm hực vì phải chờ giao hàng lâu, một shipper có hành vi tấn công vị khách nữ hôm 23/6 trước tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội).
09:09 25/6/2026
09:09 25/6/2026
Đời sống
5.8K
Bị khách hủy chuyến lúc rạng sáng sau khi đã đến điểm đón, nam tài xế công nghệ TP.HCM bất ngờ trước cách ứng xử văn minh và lời xin lỗi chân thành của vị khách.
07:28 25/6/2026
07:28 25/6/2026
Đời sống
1.3K
Người mẹ ở Hà Tĩnh bật khóc nức nở, không đứng vững khi bất ngờ gặp lại con gái từ Nhật Bản trở về sau 3 năm xa cách.
15:44 24/6/2026
15:44 24/6/2026
Đời sống
8.8K
Lần đầu được trải nghiệm vị trí lái trên chiếc xe sang của khách hàng, chàng trai 21 tuổi không giấu nổi sự phấn khích.
08:35 24/6/2026
08:35 24/6/2026
Đời sống
Đang nghẹn ngào vì chị gái đi lấy chồng, Việt Dũng gửi lời chúc khiến cả hội trường bật cười.