Người dân Hội An chặn khách nước ngoài mặc áo dài gây phản cảm
Hình ảnh du khách nước ngoài mặc áo dài với nội y khiến người xem bức xúc, chỉ trích không phù hợp.
Tối 4/6, người dân phát hiện một cá thể cá sấu bò trên trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hố Nai, TP Đồng Nai và tiến hành khống chế con vật.
Hình ảnh du khách nước ngoài mặc áo dài với nội y khiến người xem bức xúc, chỉ trích không phù hợp.
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