2 giờ trước
19:50 18/10/2025
HLV Harry Kewell có cuộc trò chuyện ngắn với Đỗ Hoàng Hên trước trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Chiến lược gia 46 tuổi động viên cậu học trò trong lần đầu ra mắt với tư cách nội binh.
14:17 17/10/2025
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên diện áo dài, hát Quốc ca bằng tiếng Việt trong Lễ trao Quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam sáng 17/10 tại Sở Tư pháp Hà Nội.
17:33 2/10/2025
Hôm 2/10, ở trận chung kết Canadian Premier League 2025, Muller ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp trong chiến thắng 4-2 của Vancouver Whitecaps trước Vancouver FC.
14:43 29/9/2025
Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.
10:43 28/9/2025
Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp bàn thắng giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.
08:47 24/9/2025
Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.
08:13 19/9/2025
Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xô xát ở những phút cuối trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.
11:21 18/9/2025
Sáng 18/9, Son Heung-min lần đầu ghi hat-trick tại MLS trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC (LAFC) trước Real Salt Lake.
11:07 14/9/2025
Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng thuyết phục 4-2 của Los Angeles FC (LAFC) trước San Jose Earthquakes tại vòng 30 MLS.
09:00 14/9/2025
Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khiến Inter Miami thua đậm Charlotte FC 0-3 ở vòng 30 MLS sáng 14/9.