Nhật Bản mở tỷ số 1-0 trước Thụy Điển
Maeda Daizen có pha chạy chỗ và dứt điểm khôn ngoan mở tỷ số cho Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng F World Cup sáng 26/6.
Anthony Elanga có pha dứt điểm đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển trước Nhật Bản tại lượt cuối bảng F sáng 26/6.
Maeda Daizen có pha chạy chỗ và dứt điểm khôn ngoan mở tỷ số cho Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng F World Cup sáng 26/6.
Sáng 26/6, Van Hecke nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Lan trước Tunisia tại lượt đấu cuối bảng F World Cup 2026.
Gonzalo Plata đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Đức ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.
Rạng sáng 26/6, Nicolas Pepe hoàn tất cú đúp, giúp Bờ Biển Ngà ấn định tỷ số 2-0 trước Curacao ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026.
Hậu vệ Skhiri có pha phản lưới nhà giúp Hà Lan sớm dẫn trước ngay phút thứ ba ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng F World Cup 2026 sáng 26/6.
Sáng 26/6, Hazem Mastouri ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Tunisia trước Hà Lan ở lượt đấu cuối bảng F World Cup 2026.
Chỉ ít phút sau khi nhận bàn thua, Nilson Angulo có pha cứa lòng đẹp mắt, cân bằng tỷ số cho đại diện Nam Mỹ ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026.
Sane ghi bàn vào lưới Ecuador ngay từ phút thứ hai, giúp Đức sớm vươn lên dẫn trước ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.
Cựu tiền đạo Arsenal có mặt đúng lúc, dứt điểm mở tỷ số cho đại diện châu Phi trước Curacao ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.
Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.