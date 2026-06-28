Clip tuyển Hàn Quốc bị ném trứng gây sốt trở lại
Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Sasa Kalajdzic có pha lập công quan trọng ở phút 90+6 giúp Áo cân bằng tỷ số 3-3 trước Algeria ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Sáng 28/6, Lo Celso có cú sút phạt đẳng cấp đưa Argentina vươn lên dẫn 1-0 trước Jordan ở lượt cuối bảng J World Cup 2026.
Một CĐV Argentina ghi lại cảnh Emiliano Martinez trực tiếp sắp xếp hàng rào cho đồng đội ở trận gặp Jordan tại lượt cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Rafik Belghali có pha đi bóng và dứt điểm xuất sắc vào lưới Áo cân bằng tỷ số 1-1 cho Algeria ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Lautaro Martinez nhân đôi cách biệt cho Argentina trước Jordan ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Lão tướng Marko Arnautovic dứt điểm quyết đoán đưa Áo vươn lên dẫn 1-0 trước Algeria ở lượt cuối bảng J World Cup 2026.
Sáng 28/6, Yoane Wissa hoàn tất cú đúp giúp Congo nâng tỷ số lên 3-1 trước Uzbekistan ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.
Sáng 28/6, pha lốp bóng đẳng cấp của Eldor Shomurodov đưa Uzbekistan vươn lên dẫn trước CHDC Congo ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026
Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, Nikola Vlasic đánh đầu hiểm hóc vào lưới Ghana đưa Croatia vươn lên dẫn 2-1 ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026.