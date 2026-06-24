Nhìn lại lượt đấu thứ hai World Cup 2026 qua những con số
Giai đoạn vòng bảng World Cup 2026 đi được 2/3 chặng đường, ở đó có những con số đủ làm ta phải bất ngờ khi nhắc đến.
Sau hai lượt trận World Cup 2026, cuộc đua Vua phá lưới đang chứng kiến sự bứt phá của những chân sút hàng đầu, hứa hẹn màn cạnh tranh hấp dẫn cho danh hiệu Chiếc giày Vàng.
Giai đoạn vòng bảng World Cup 2026 đi được 2/3 chặng đường, ở đó có những con số đủ làm ta phải bất ngờ khi nhắc đến.
Rạng sáng 24/6, tuyển Anh có trận hòa thất vọng trước Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.
Rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha có màn trình diễn ấn tượng trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.
Lionel Messi đón sinh nhật tuổi 39 bằng buổi tập luyện chăm chỉ, tiếp tục cho thấy sự chuyên nghiệp và kỷ luật đáng kinh ngạc ngay cả ở giai đoạn cuối sự nghiệp.
Daniel Munoz ghi bàn thắng duy nhất giúp Colombia đánh bại Congo 1-0 ở trận đấu thuộc bảng K World Cup 2026.
Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.
Ante Budimir có pha băng cắt chính xác mở tỷ số cho Croatia ở trận đấu thuộc lượt hai bảng L World Cup 2026 sáng 24/6.
Tuyển Bồ Đào Nha hoàn tất thắng lợi trước Uzbekistan rạng sáng 24/6 với pha lập công ấn định tỷ số 5-0 của Rafael Leao.
Màn phỏng vấn của tiền đạo người Pháp trước trận đấu Iraq chiều 22/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội.
Khác với sự căng thẳng bởi áp lực của nhà đương kim vô địch, tuyển Argentina có phần thản nhiên trong xuyên suốt quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại World Cup 2026.