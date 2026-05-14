Trào lưu 'phát cuồng' với bánh mì của khách ngoại tại Việt Nam

Hàng nghìn video dùng ca khúc "Stand by Me" chế lời thành "Stand banh mi" lan truyền trên TikTok, kéo theo làn sóng du khách quốc tế đổ xô đến Việt Nam ăn bánh mì.

Vì sao khách ngoại 'phát cuồng' bánh mì Việt Nam? Nữ du khách Thụy Điển trải nghiệm bánh mì tại một số cửa hàng nổi tiếng ở Hà Nội như bánh mì Mama, bánh mì 25.

Trong chuyến du lịch Việt Nam hồi tháng 3, Hanna Wendén, 25 tuổi, cùng bạn ghé 4-5 quầy bánh mì vỉa hè từng xem trên TikTok trước đó. Điểm dừng chân yêu thích nhất của cô là tiệm bánh mì Mama ở phố Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

"Bánh mì nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ hương vị hấp dẫn và giá cả phải chăng, đặc biệt phù hợp với khách du lịch tiết kiệm", Hanna nói.

Nữ du khách đến từ Thụy Điển cho biết hầu hết ổ bánh mì cô thử có giá khoảng 35.000 đồng. Cô nhận xét bánh mì Việt có hương vị đậm đà hơn hẳn sandwich (bánh mì kẹp) hay baguette (bánh mì dài) tại quê nhà.

"Stand banh mi"

Trước chuyến đi, Hanna chưa biết nhiều về sự khác biệt giữa bánh mì các vùng miền ở Việt Nam, mà chủ yếu chọn ăn theo các video gợi ý trên mạng xã hội hoặc những quầy bánh mì tình cờ bắt gặp trên đường. Cô đã thử gần như mọi loại nhân nhưng thích nhất vẫn là thịt heo.

Theo nữ du khách, Việt Nam là điểm đến phù hợp với dân du lịch bụi nhờ chi phí hợp lý, ẩm thực phong phú và cảnh quan đa dạng. Trong hành trình xuyên Việt, cô trải nghiệm đi thuyền thúng ở Hội An, tham quan phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, khám phá Hà Giang và Sa Pa.

Không chỉ Hanna, nhiều du khách quốc tế cũng đồng loạt chia sẻ trải nghiệm "tỏ tình" với bánh mì trên TikTok với cụm từ "Stand banh mi" (tạm dịch: Đứng đâu cũng ăn bánh mì), cách chơi chữ từ ca khúc Stand by Me của nhạc sĩ Mỹ Ben E. King.

Trong hơn một tháng qua, hàng nghìn video ghi lại cảnh du khách quốc tế đứng ăn bánh mì trên vỉa hè, xếp hàng trước các quầy bánh hay vừa đi bộ vừa cầm ổ bánh mì đã xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Du khách quốc tế tham gia Lễ hội Bánh mì tại TP.HCM ngày 23/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Trào lưu này cũng được bàn luận sôi nổi trong nhóm "Vietnamese Banh Mi Appreciation Society" (Hội yêu thích bánh mì Việt Nam) với hơn 200.000 thành viên là người nước ngoài. Không chỉ chia sẻ địa chỉ quán ngon, nhiều thành viên còn tranh luận về độ giòn của vỏ bánh, lượng nhân, phần ruột hay khác biệt hương vị giữa các vùng miền.

David từng thử bánh mì Huynh Hoa trong chuyến xuyên Việt kéo dài 16 ngày. Theo anh, đây là địa chỉ nổi tiếng với ổ bánh mì có lượng nhân dồi dào gồm thịt, pate, bơ và ruốc heo, trong khi phần rau được phục vụ riêng để khách tự thêm vào.

Anh đến sớm nên tránh được cảnh xếp hàng, đánh giá phần lớn nguyên liệu đều tươi, ngoại trừ một số loại rau chưa thật sự bắt mắt. Theo du khách Australia, nếu giảm bớt lượng thịt để cân bằng hơn với lượng rau đi kèm, hương vị sẽ hài hòa hơn.

Tại Hà Nội, David tiếp tục thử bánh mì tại một tiệm gần khách sạn, nơi có hàng người xếp hàng nên anh quyết định vào ăn thử. "Nhiều nơi ở Việt Nam có bánh mì với lớp vỏ giòn nhưng không gây vụn quá nhiều khi ăn, bánh vẫn tươi. Tôi cũng thích việc nhiều quán làm nóng bánh trước khi phục vụ", anh nói.

Ổ bánh mì giòn rụm, nhân pate, dưa chuột tại Lễ hội Bánh mì 2026 ở TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

"Cường quốc bánh mì"

Bánh mì Việt Nam nhiều năm qua không còn giới hạn trong phạm vi ẩm thực nội địa, mà liên tục được các chuyên trang ẩm thực quốc tế như CNN hay TasteAtlas xếp vào nhóm món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

TasteAtlas mô tả đây là dạng sandwich (bánh mì kẹp) kiểu Việt với phần bánh baguette chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Pháp nhưng phần nhân mang đậm hương vị Việt Nam. Món ăn nhỏ gọn nhưng hội tụ đủ vị giòn, chua, mặn, béo và thơm, dễ dàng tìm thấy từ TP.HCM đến Hà Nội, Hội An hay Đà Nẵng, tại các xe đẩy và quán ăn vỉa hè.

Không chỉ nổi tiếng trong ẩm thực, từ "banh mi" còn xuất hiện trong nhiều từ điển lớn thế giới. Oxford định nghĩa đây là loại sandwich dùng baguette, thường làm từ bột gạo và bột mì, kẹp pate hoặc thịt nướng cùng rau củ ngâm chua, ớt và rau mùi. Trong khi từ điển Cambridge mô tả bánh mì là "một dạng sandwich dài phổ biến tại Việt Nam".

Tiệm bánh mì toàn khách nước ngoài ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Châu Sa.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tại một quán bánh mì nổi tiếng trên phố Hàng Cá (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cảnh khách nước ngoài xếp hàng kín con phố nhỏ chờ mua bánh đã trở nên quen thuộc. Khách chủ yếu là người nước ngoài, hiếm khi có khách Việt. Họ chấp nhận xếp hàng, lấy phiếu, chờ khoảng 20-30 phút để mua bánh mì.

Quán hoạt động khoảng 12 năm, phục vụ nhiều loại bánh mì từ pate, xá xíu, gà, bò đến bánh mì chay và bánh mì chảo. Trong đó, bánh mì heo quay thường hết sớm. Giá bánh mì dao động 35.000-50.000 đồng, còn bánh mì chảo từ 65.000-80.000 đồng. Quán hiện có gần 6.000 đánh giá trên nền tảng Tripadvisor với điểm trung bình 4,6/5.

Trong chuyến du lịch Việt Nam năm ngoái, ca sĩ, blogger Mellissa Lam đã hai lần quay lại quán bánh mì này. "Đây là lựa chọn đồ ăn đường phố nhanh chóng và hoàn hảo ở phố cổ Hà Nội. Đừng quá lo vì hàng chờ thường di chuyển khá nhanh", cô viết.

Trước "Stand banh mi", nhiều trào lưu TikTok khác từng góp phần kéo khách quốc tế đến Việt Nam như "Vietnam is calling" (Việt Nam đang gọi) hay "Trying Vietnamese snack" (Thử đồ ăn vặt Việt Nam).

Theo World Food Travel Association (WFTA), có tới 81% du khách quốc tế muốn tìm hiểu ẩm thực địa phương và dành 25-35% ngân sách cho thực phẩm trong chuyến đi. Báo cáo xu hướng du lịch toàn cầu 2024 của American Express Travel cũng cho thấy 39% du khách được truyền cảm hứng du lịch thông qua mạng xã hội.

Bánh mì của một quầy hàng tại Lễ hội Bánh mì 2024 tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, chuyên gia có 18 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, cho rằng các trào lưu mạng xã hội đang góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam. Du khách quốc tế ngày càng có xu hướng khám phá văn hóa bản địa từ cảnh quan, ẩm thực đường phố và thời trang.

Theo ông, Việt Nam vừa là thị trường tiêu thụ lớn, vừa được xem là "cường quốc bánh mì". Món ăn này có lợi thế nhờ giá thành hợp lý, nguyên liệu địa phương phong phú và khả năng đáp ứng nhiều phân khúc khác nhau, từ bình dân đến cao cấp.

"Bánh mì không chỉ phổ biến mà còn được quốc tế công nhận là một trong những món ngon hàng đầu thế giới, góp phần thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam", ông Tùng nhận định.