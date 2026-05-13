Lễ hội Bánh mì TP.HCM đón lượng khách 'đông chưa từng thấy'

  • Thứ tư, 13/5/2026 15:30 (GMT+7)
Khoảng 250.000 lượt khách tham dự Lễ hội Bánh mì TP.HCM trong 4 ngày diễn ra, tăng 25% so với năm trước và là lượng khách cao nhất kể từ khi sự kiện lần đầu được tổ chức.

Du khách quốc tế tham gia Lễ hội Bánh mì tại TP.HCM ngày 23/4.

Ngày 13/5, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Bánh mì, cho biết sự kiện năm nay thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham dự trong 4 ngày diễn ra từ 23-26/4 tại Công viên Lê Văn Tám (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Lượng khách năm nay tăng khoảng 25% so với mùa lễ hội trước và là mức cao nhất kể từ khi sự kiện lần đầu được tổ chức vào năm 2023.

Đến nay, lễ hội đã trở thành một trong những sự kiện ẩm thực thu hút đông đảo người dân và du khách tại TP.HCM. Lễ hội năm nay cũng ghi nhận doanh thu khả quan từ các gian hàng. Mỗi gian hàng bán khoảng 2.000-3.000 ổ bánh mì, nhiều đơn vị đạt doanh thu kỷ lục.

Một trong những nội dung được ban tổ chức đặc biệt chú trọng là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Các gian hàng trước khi tham gia đều phải được tập huấn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm mới được phép hoạt động. Các đơn vị tham gia chủ yếu là những thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, ban tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm ngẫu nhiên xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội nhằm đảm bảo an toàn cho thực khách. Đây cũng là vấn đề được đặc biệt quan tâm sau nhiều vụ ngộ độc bánh mì từng xảy ra trước đây, gây lo ngại cho người tiêu dùng.

Du khách trải nghiệm Lễ hội Bánh mì tại TP.HCM ngày 23/4.

Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 có chủ đề "Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu". Sự kiện quy tụ 168 gian hàng, với sự tham gia của nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng hơn nửa thế kỷ như: Huynh Hoa, Cụ Lý, Tuấn Bảy Kẹo.

Điểm mới của lễ hội năm nay là sự xuất hiện của các sản phẩm bánh mì mang phong cách giao thoa Việt - Pháp như baguette, bánh sừng bò kẹp thịt, được thực hiện cùng đối tác thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp - Việt (CCIFV).

Không chỉ thu hút thực khách trong nước, lễ hội còn đón đông đảo du khách quốc tế. Nhiều khách đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản bày tỏ hào hứng khi lần đầu trải nghiệm không gian ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Châu Sa

Ảnh: Hoài Bảo

