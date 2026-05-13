Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục, liệu có đuổi kịp Thái Lan?

Liên tiếp 4 tháng đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế, Việt Nam đang nổi lên như điểm sáng của du lịch Đông Nam Á trong bối cảnh nhiều thị trường khu vực chững lại.

Du khách quốc tế trên đảo Ti Tốp, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Trong tháng 4, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tương đương 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế của ngành du lịch trong năm nay.

Đây là lần đầu ngành du lịch Việt Nam ghi nhận 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, cũng là lần đầu lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt mốc 8,8 triệu lượt.

"Giai đoạn này thường là thời điểm chuyển sang mùa cao điểm du lịch nội địa, việc khách quốc tế vẫn duy trì ở mức cao cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực của ngành", Cục Du lịch Quốc gia nhận định.

Có thể đuổi kịp Thái Lan?

Theo Cục Du lịch Quốc gia, kết quả tăng trưởng của Việt Nam nổi bật hơn khi đặt trong tương quan khu vực. 4 tháng đầu năm, Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế nhưng giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước; Singapore đạt 4,4 triệu lượt trong quý I, tăng nhẹ 2,8%; Indonesia đón 3,51 triệu lượt, còn Philippines đạt 1,83 triệu lượt khách quốc tế.

"So sánh tương quan cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng của Đông Nam Á, nhất là khi tình hình địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn và chịu tác động từ các căng thẳng tại Trung Đông", Cục nhận định.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á TRONG QUÝ I/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Việt Nam Thái Lan Singapore Indonesia Philippines Lượt khách Triệu lượt 6.76 9.31 4.4 3.51 1.83

Nếu xét về quy mô tuyệt đối, Thái Lan vẫn dẫn trước Việt Nam, song tốc độ thu hẹp khoảng cách đang diễn ra nhanh hơn dự kiến. Trong khi du lịch Thái Lan có dấu hiệu chững lại, Việt Nam liên tục thiết lập các mốc tăng trưởng mới.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất đến từ thị trường khách Trung Quốc, vốn được xem là "nguồn khách vàng" của Đông Nam Á. Trước đại dịch Covid-19, Thái Lan gần như áp đảo hoàn toàn về lượng khách Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách hiện đã thu hẹp đáng kể.

Trong quý I, Việt Nam đón khoảng 1,4 triệu lượt khách Trung Quốc, trong khi Thái Lan ghi nhận khoảng 1,49 triệu lượt. Chênh lệch không còn quá lớn cho thấy sức hút của Việt Nam đang gia tăng rõ rệt tại một trong những thị trường quan trọng nhất của du lịch khu vực.

Không chỉ riêng khách Trung Quốc, sự phục hồi của nhiều thị trường quốc tế khác cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch Việt Nam.

Du khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Trong lúc chi phí du lịch toàn cầu gia tăng, Việt Nam được đánh giá có lợi thế cạnh tranh về giá, đồng thời sở hữu hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, thiên nhiên, văn hóa đến ẩm thực.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang hưởng lợi từ hạ tầng ngày càng cải thiện, năng lực lưu trú tăng nhanh và chi phí tương đối cạnh tranh trong khu vực.

Trên Bangkok Post, ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành hãng tư vấn C9 Hotelworks, gọi Việt Nam là "ngôi sao đang lên" của khu vực. Theo ông, nhiều sân bay tại Việt Nam chỉ cách các khu du lịch trọng điểm khoảng 30-45 phút di chuyển, trong khi tại Thái Lan, du khách thường mất tới 3 giờ để đi từ Bangkok tới các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Về năng lực lưu trú, Việt Nam hiện có khoảng 780.000 phòng với 38.000 cơ sở lưu trú đăng ký, trong khi Thái Lan có khoảng 704.000 phòng với 16.000 cơ sở lưu trú.

Khách Việt đến Bangkok, Thái Lan, ngày 5/5. Ảnh: Phương Lâm.

Không chỉ nằm ở số lượng

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại Tập đoàn The Anam, cho biết đơn vị đang đón lượng lớn du khách quốc tế từ Hàn Quốc, Nga, cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), châu Âu, Australia và nhiều nước châu Á.

Theo ông, tăng trưởng khách quốc tế đến từ mức độ nhận diện điểm đến ngày càng cao, sự phục hồi của các đường bay quốc tế tới các trung tâm nghỉ dưỡng và sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến nghỉ dưỡng có giá trị cao.

"Điều quan trọng là không phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường nguồn duy nhất, dù thị trường đó từng rất mạnh trong lịch sử", ông nói với Tri Thức - Znews, cho biết thêm sự sụt giảm của thị trường Hàn Quốc đến từ tác động cắt giảm kết nối hàng không, bất ổn kinh tế và chi phí vé máy bay tăng cao.

Khách quốc tế mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, đội nón lá tại Dinh Độc Lập, phường Bến Thành, TP.HCM, ngày 30/4. Ảnh: Phương Lâm.

Đồng quan điểm, bà Yến Trần, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị khách sạn Azerai La Residence Huế, cho biết đơn vị đón khách từ nhiều thị trường trọng điểm như Mỹ, Australia, Đức, Italy, Thụy Sĩ, Bỉ, Anh và Pháp.

Trong 4 tháng đầu năm, lượng khách Australia tăng gần 130% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các thị trường Mỹ, Italy, Đức, Thụy Sĩ và Bỉ cũng ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Theo bà Yến, tăng trưởng khách quốc tế thời gian qua đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách visa thông thoáng hơn, hình ảnh điểm đến Việt Nam ngày càng tích cực trên truyền thông quốc tế và sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay quốc tế.

Về dài hạn, ông Martin nhận định cơ hội của du lịch Việt Nam vẫn rất lớn, song mức độ cạnh tranh trong khu vực cũng rất khốc liệt. Từ góc nhìn khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh với các điểm đến khác trong nước mà còn "đối đầu" trực tiếp với Thái Lan, Bali, Malaysia và nhiều thị trường nghỉ dưỡng đã phát triển khác.

Du khách quốc tế đi du thuyền thưởng ngoạn vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Tuy nhiên, tăng trưởng lượng khách không đồng nghĩa Việt Nam đã sẵn sàng vượt qua Thái Lan. Đằng sau bức tranh tăng trưởng vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn khiến ngành du lịch khó tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng.

Một trong những hạn chế lớn là khả năng giữ chân khách quốc tế và mức chi tiêu của du khách chưa cao như kỳ vọng. Trong khi Thái Lan đã xây dựng được hệ sinh thái du lịch đồng bộ, đa dạng phân khúc từ bình dân tới cao cấp, Việt Nam vẫn thường bị đánh giá thiếu những sản phẩm đủ sức níu chân du khách trong thời gian dài.

Theo ông Martin, để khuyến khích du khách quốc tế không chỉ đến Việt Nam mà còn lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại, trọng tâm cần đặt vào chất lượng trải nghiệm. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra những kỳ nghỉ kết hợp hài hòa giữa biển, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và khám phá địa phương.

"Du khách cần cảm thấy rằng họ không chỉ đơn thuần đặt một phòng nghỉ, mà đang trải nghiệm một điểm đến thông qua lăng kính của một khu nghỉ dưỡng có bản sắc, sự ấm áp và kết nối địa phương mạnh mẽ", ông nói.

Quán cà phê Việt Nam ở Bangkok, Thái Lan, hút khách ngoại. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, bà Yến Trần cho rằng cần phát triển thêm các sản phẩm đặc sắc về văn hóa, wellness (sức khỏe), ẩm thực, du lịch xanh và trải nghiệm bản địa chất lượng cao. Ngoài ra, chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối giữa các điểm đến, trình độ ngoại ngữ và kỹ năng dịch vụ cũng cần tiếp tục được nâng cấp.

"Một du khách hài lòng không chỉ quay trở lại mà còn trở thành kênh quảng bá hiệu quả nhất cho điểm đến thông qua mạng xã hội và truyền miệng", bà nói.

Dù đánh giá cơ hội của du lịch Việt Nam còn rất lớn nhờ lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và mức độ an toàn, bà cho rằng áp lực cạnh tranh khu vực sẽ ngày càng gay gắt khi Thái Lan, Indonesia hay Nhật Bản đều đang đẩy mạnh xúc tiến du lịch và nâng cấp trải nghiệm du khách.

"Việt Nam cần chuyển dần từ tư duy 'thu hút đông khách' sang 'thu hút đúng khách và tăng giá trị trải nghiệm'. Chúng ta cần đầu tư bài bản hơn cho thương hiệu điểm đến, chất lượng dịch vụ, hạ tầng và nguồn nhân lực để tăng sức cạnh tranh dài hạn", bà Yến nhận định.