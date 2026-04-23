Vắng khách châu Âu, khách sạn Thái Lan muốn chiều lòng người châu Á

Xung đột tại Trung Đông khiến khách châu Âu sụt giảm, buộc các khách sạn Thái Lan chuyển hướng sang thị trường châu Á với các dịch vụ "đo ni đóng giày" dù mức chi tiêu thấp hơn.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok năm 2024.

Tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Koh Samui (Surat Thani, Thái Lan) du khách mê chụp ảnh có thể đặt các buổi chụp riêng, với nhiếp ảnh gia hướng dẫn đến những góc "ăn ảnh" nhất bên trong khuôn viên trong 20 phút.

Ở các cơ sở thuộc hệ thống resort và khách sạn Centara, thực đơn mì đêm muộn được thiết kế theo khẩu vị khu vực. Những dịch vụ này ngày càng được cá nhân hóa, phản ánh xu hướng điều chỉnh sản phẩm theo thị hiếu mới.

Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh lượng khách châu Âu sụt giảm, khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn các tuyến bay đường dài, buộc ngành khách sạn Thái Lan tái định hình nhu cầu, Bloomberg nhận định.

Hệ thống Centara với hơn 50 cơ sở chủ yếu tại Thái Lan, ghi nhận lượng khách châu Âu giảm rõ rệt. Doanh thu của tập đoàn này giảm khoảng 6% kể từ khi xảy ra xung đột so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tập đoàn thành viên của Central Plaza Hotel, thuộc sở hữu gia đình Chirathivat - một trong những gia tộc kinh doanh giàu có nhất Thái Lan.

"Chúng tôi từng lo ngại tình hình có thể xấu hơn. Nhưng thị trường đã bắt đầu tự điều chỉnh và đang dần ổn định", Giám đốc vận hành Michael Henssler cho biết.

Trước đây, Centara phụ thuộc lớn vào khách đường dài, đặc biệt là khách châu Âu thường trung chuyển qua các trung tâm hàng không Trung Đông. Việc gián đoạn các chuyến bay khiến hành trình trở nên khó khăn, làm giảm nguồn khách chi tiêu cao.

Du khách quốc tế đổ về Bangkok, Thái Lan, trong lễ hội Songkran ngày 13/4.

Trong khi đó, khách châu Á đang tăng mạnh. Lượng khách từ Trung Quốc và Ấn Độ tăng trưởng hai chữ số, hiện chiếm khoảng một nửa tổng lượng khách của Centara, so với mức khoảng 1/3 trước đây. Sự gia tăng này giúp lấp đầy phòng, song theo ông Henssler, "mức chi tiêu không cao bằng" nhóm khách đường dài.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong dữ liệu toàn ngành. Theo Bộ Du lịch Thái Lan, lượng khách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng gần 6% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước, trong khi khách châu Âu giảm hơn 4%.

Các chuyên gia cho rằng áp lực do xung đột Trung Đông có thể kéo dài. Công ty chứng khoán Bualuang Securities nhận định căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến du lịch Thái Lan từ tháng 4, nhất là với phân khúc khách đường dài do gián đoạn chuyến bay, giá vé tăng và lo ngại an toàn.

Không chỉ thay đổi về thị trường, hành vi du lịch cũng dịch chuyển. Các chuyến đi ngắn ngày đang trở nên phổ biến hơn, khi khoảng cách gần với các thành phố lớn trong khu vực giúp Thái Lan thu hút du khách chỉ trong vài ngày thay vì kỳ nghỉ dài.

"Điều này đồng nghĩa chuyến đi ngắn hơn, khoảng cách gần hơn và mục đích du lịch cũng thay đổi", ông Henssler nói.

Sự dịch chuyển này khiến Centara - doanh nghiệp đang mở rộng sang các thị trường như Maldives, Việt Nam và Nhật Bản - phải dựa nhiều hơn vào số lượng khách để bù đắp cho sự thiếu hụt từ nhóm khách chi tiêu cao. Trong ngắn hạn, hoạt động đặt phòng được dự báo cải thiện. Kết quả kinh doanh quý III dự kiến gần sát với kỳ vọng trước xung đột, trong khi nhu cầu vào cuối năm được kỳ vọng tăng nhờ các sự kiện và hội nghị.

Du khách tập trung tại khu phố Chinatown ở Bangkok.