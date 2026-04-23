Du lịch Đà Lạt dịp 30/4: Đi thế nào, ở đâu, ăn gì?

Dịp nghỉ lễ, Đà Lạt càng thu hút du khách nhờ khí hậu dễ chịu và không gian thư giãn. Địa điểm này mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, phù hợp cho cả chuyến đi ngắn ngày và dài ngày.

Đà Lạt từ lâu đã là điểm đến quen thuộc với du khách trong nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương hay 30/4 - 1/5. Không khí mát mẻ quanh năm, cảnh quan đồi núi, rừng thông và nhịp sống chậm khiến nơi đây luôn nằm trong danh sách mà du khách muốn đi lại nhiều lần.

Những ngày nghỉ lễ, Đà Lạt thường nhộn nhịp hơn, nhưng nếu biết cách sắp xếp lịch trình hợp lý, du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. Dưới đây, Tri Thức - Znews gợi ý một số hoạt động để bạn có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới.

Di chuyển

Xe đi từ TP.HCM: Thành Bưởi, Futa, Kumho Samco…

Minh Trí Limousine, Gorotrip Limousine, Futa… Xe ôtô tự lái.

Minh Trí Limousine, Gorotrip Limousine, Futa… Xe ôtô tự lái.

Do sân bay Liên Khương đang trong thời gian bảo trì (từ tháng 3 và dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 1/9), việc di chuyển bằng đường hàng không đến Đà Lạt tạm thời bị hạn chế.

Hiện tại, phương tiện phổ biến nhất để đến đây là xe giường nằm, xe limousine hoặc xe khách. Bên cạnh đó, xe ôtô tự lái là phương án giúp du khách chủ động về thời gian và di chuyển đến Đà Lạt cũng như giữa các địa điểm tham quan, ăn uống.

Du khách tham khảo lộ trình đi xe tự lái từ TP.HCM đến Đà Lạt tại đây.

Với du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, có thể bay đến các sân bay ở khu vực lân cận như Khánh Hòa hoặc TP.HCM, sau đó tiếp tục di chuyển bằng phương tiện khác để đến Đà Lạt.

Khi di chuyển tại Đà Lạt giữa các địa điểm tham quan và vui chơi, phương tiện thuận tiện nhất là xe máy thuê hoặc taxi. Với nhóm đông hoặc gia đình có trẻ nhỏ, taxi sẽ phù hợp hơn. Trong khi xe máy thích hợp với các bạn trẻ để linh hoạt khám phá các cung đường đèo và điểm tham quan.

Lưu trú

Homestay: Ôm Secret Hill Đà Lạt, Đợi Một Người, Jodi Dalat Villa, The Gardener Dalat, CozyHome Đà Lạt…

Ôm Secret Hill Đà Lạt, Đợi Một Người, Jodi Dalat Villa, The Gardener Dalat, CozyHome Đà Lạt… Khách sạn, resort: Colline Dalat, Grand Mercure Dalat Resort, Le Récit Boutique Hôtel de Dalat…

Hệ thống lưu trú tại Đà Lạt khá đa dạng, từ homestay đến khách sạn và resort cao cấp. Tùy ngân sách và nhu cầu, du khách có thể dễ dàng tìm được nơi ở phù hợp.

Những năm gần đây, homestay vẫn là lựa chọn phổ biến nhờ thiết kế đẹp, gần gũi thiên nhiên và giá hợp lý. Trong khi đó, các khách sạn và resort thường ở phân khúc giá cao hơn, phù hợp với du khách muốn nghỉ dưỡng thoải mái.

Mức giá dao động 500.000 - 1,5 triệu đồng/đêm với homestay và khoảng 800.000 - 3 triệu đồng/đêm với khách sạn, resort.

Địa điểm vui chơi

Một số địa điểm trải nghiệm nông trại, khu vui chơi: Fresh Berry Farm Đà Lạt, Puppy Farm, Langfarm Center, Mongo Land…

Tùy theo thời gian lưu trú, du khách có thể chia lịch trình tham quan thành các điểm gần trung tâm và xa hơn để thuận tiện di chuyển.

Một số địa điểm gần trung tâm và "nhất định phải ghé" khi tới Đà Lạt như: Hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên, Nhà thờ Con Gà, Ga Đà Lạt… Những địa điểm này phù hợp để đi dạo, tham quan nhẹ nhàng hoặc chụp ảnh, đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều tối khi thời tiết dễ chịu hơn.

Cách trung tâm xa hơn một chút sẽ có các địa điểm như Thung lũng Tình Yêu, Đồi chè Cầu Đất, Hồ Tuyền Lâm, các quán cà phê kết hợp phim trường, nông trại… Các khu vực này phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm thiên nhiên, săn mây, chụp ảnh "sống ảo" hoặc tham gia các hoạt động như hái dâu, chơi với động vật, các trò chơi cảm giác mạnh….

Ăn uống, cà phê

Quán cà phê: Tiệm cà phê Túi Mơ To, khu tổ hợp Still, Tiệm cà phê Dốc Thị, Chênh Vênh Coffee & Chill, Rừng Mơ Đà Lạt, Thác Mây & Chill, Tiệm cà phê Hoàng Hôn Chiều…

Tiệm cà phê Túi Mơ To, khu tổ hợp Still, Tiệm cà phê Dốc Thị, Chênh Vênh Coffee & Chill, Rừng Mơ Đà Lạt, Thác Mây & Chill, Tiệm cà phê Hoàng Hôn Chiều… Nhà hàng: Émai Dalat, Rừng Thông Mơ Farm & Bistro, Le Rabelais, Primavera Italian Restaurant...

Ẩm thực là một phần không thể thiếu khi đến Đà Lạt. Nhờ khí hậu mát mẻ, các món ăn tại đây thường mang đặc trưng nóng hổi, đậm vị.

Một số món nhất định phải thử tại Đà Lạt: Bánh căn, lẩu gà lá é, lẩu bò Ba Toa, ốc nhồi thịt, bánh ướt lòng gà, bánh mì xíu mại, sữa đậu nành nóng, kem bơ, yaourt phô mai... Các quán ăn thường tập trung quanh khu chợ đêm hoặc các tuyến đường trung tâm, dễ tìm và đa dạng mức giá.

Ngoài các món ăn đặc sản quen thuộc, Đà Lạt còn có nhiều nhà hàng hiện đại, chú trọng không gian và trải nghiệm ẩm thực. Một số nơi kết hợp nguyên liệu địa phương với cách chế biến mới, tạo nên thực đơn mang phong cách fusion, trong khi số khác lại gây ấn tượng bởi thiết kế giữa rừng thông hoặc view đồi thoáng đãng.

Bên cạnh đó, cà phê Đà Lạt cũng là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích. Không gian quán thường có view đồi núi, rừng thông hoặc thiết kế mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Mỗi quán mang một phong cách riêng, từ hiện đại đến mộc mạc, nhưng điểm chung là đều hướng đến trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên.