Tăng đột biến lượt tìm kiếm Vũng Tàu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Vũng Tàu gia tăng mức độ quan tâm vào kỳ nghỉ 30/4-1/5, trở thành một trong những điểm đến nội địa nổi bật nhất mùa lễ năm nay.

Du khách Nguyễn Vũ Thiên Hương (sống tại Hải Phòng) vui chơi tại biển Vũng Tàu, ngày 1/5/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo công bố ngày 20/4 của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, lượng tìm kiếm phòng ở tại Vũng Tàu (TP.HCM) với ngày nhận phòng từ 25/4 đến 3/5 tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa vùng biển này vào nhóm điểm đến được quan tâm nhiều nhất dịp nghỉ lễ kép Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Trước đó, dữ liệu công bố ngày 17/4 từ nền tảng Agoda cũng ghi nhận mức tìm kiếm phòng ở Vũng Tàu giai đoạn 24/4 đến 2/5 tăng trưởng 101%, bên cạnh Nha Trang (tăng 96%), Đà Nẵng (tăng 89%) và Phan Thiết (tăng 72%).

Sự bứt tốc của Vũng Tàu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu du lịch nội địa tăng mạnh. Agoda cho biết tổng lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú trong nước dịp lễ năm nay tăng 81% so với cùng kỳ, phản ánh tâm lý tận dụng kỳ nghỉ dài nhất năm để dịch chuyển.

Xu hướng "du lịch gần" và "giải nhiệt" là yếu tố chính thúc đẩy sức hút của phố biển cách trung tâm TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển. Khi nhiều địa phương bước vào đợt nắng nóng sớm, các thành phố biển dễ tiếp cận như Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết hay vùng cao nguyên như Đà Lạt trở thành lựa chọn ưu tiên.

5 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt ngày 25/4 - 3/5, theo Booking.com 5 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt ngày 34/4 - 2/5, theo Agoda Đà Nẵng Vũng Tàu Đà Lạt Đà Nẵng Nha Trang Phan Thiết Vũng Tàu Nha Trang Huế Đà Lạt

Hàng nghìn người dân và du khách đổ xô đến khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM), vui chơi, tắm biển, ngày 1/5/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đối với du lịch quốc tế (outbound), xu hướng tiếp tục tập trung vào châu Á. Theo Booking.com, toàn bộ 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ đều nằm trong khu vực, trải dài từ Đông Nam Á đến Đông Á. Những đô thị như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Hong Kong hay Thượng Hải được ưa chuộng nhờ chi phí hợp lý và thời gian bay ngắn.

Đáng chú ý, nhu cầu khám phá văn hóa tại các thành phố lớn Đông Á tiếp tục tăng. Agoda ghi nhận Tokyo và Seoul lần lượt tăng trưởng 49% và 20% về lượng tìm kiếm, cho thấy du khách Việt đang tận dụng kỳ nghỉ dài để mở rộng hành trình ra ngoài khu vực Đông Nam Á quen thuộc.

Hành vi du lịch năm nay đang dịch chuyển theo hướng "tính toán và thực dụng" hơn. Du khách ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế hoạch, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm, thay vì tìm kiếm điểm đến mới lạ.

5 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt ngày 25/4 - 3/5, theo Booking.com 5 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt ngày 34/4 - 2/5, theo Agoda Bangkok Bangkok Tokyo Tokyo Seoul Seoul Singapore Singapore Đài Bắc Đài Bắc

Trước đó, trong kỳ nghỉ 30/4-1/5/2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) ghi nhận khoảng 1,5-1,6 triệu lượt khách, riêng các bãi biển tại Vũng Tàu (trước sáp nhập) đón hơn 60.000 lượt khách.