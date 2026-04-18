Vũng Tàu trấn an du khách khi sâu, sứa biển dạt vào bờ

Khu vực Bãi Sau xuất hiện nhiều sâu và sứa biển. Cơ quan chức năng cho biết đây là hiện tượng thường niên, nhưng du khách vẫn cần lưu ý khi đến vui chơi, tắm biển vào dịp lễ sắp tới.

Hình ảnh sâu biển dạt vào bãi cát Bãi Sau sáng ngày 15/4. Ảnh: @cogidangnay24.

Giữa tháng 4, sứa và sâu biển xuất hiện dày đặc ở Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM), đoạn từ Hòn Bà đến cuối đường Thùy Vân, gây ảnh hưởng đến hoạt động tắm biển, vui chơi trên bãi cát của người dân, du khách. Một số trường hợp gặp tình trạng ngứa, rát khi tiếp xúc với sinh vật biển này.

Trên các hội, nhóm du lịch Vũng Tàu, nhiều du khách cũng bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe và trải nghiệm du lịch khi sứa và sâu biển dạt nhiều vào bờ, đặc biệt trong bối cảnh dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 cận kề.

Sâu biển có hình dạng như sâu róm phủ lông, dài 10-15 cm, xuất hiện dàn trải, lơ lửng trong nước hoặc dạt vào bờ, vùi dưới cát. Cùng thời điểm, sứa cũng dạt thành từng đám ở mép nước hoặc vướng vào lưới của ngư dân vào bờ.

Sứa trắng và sứa xanh xuất hiện tại bãi cát Bãi Sau. Ảnh: Ăn chơi Vũng Tàu, @cogidangnay24.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết đã ghi nhận hiện tượng sứa, sâu biển xuất hiện. Tuy nhiên, đây là hiện tượng tự nhiên theo chu kì hàng năm vào tháng 4-5, không phải sinh vật lạ. Chúng sẽ giảm dần theo thời gian, khi dòng hải lưu ổn định nên du khách yên tâm.

Hiện phường chưa ghi nhận trường hợp dị ứng nặng, nhưng du khách tắm biển hay đi trên bãi cát cần hạn chế tiếp xúc, không nghịch sâu và sứa biển. Để đảm bảo an toàn trong dịp cao điểm sắp tới, phường đang tăng cường theo dõi khu vực bãi tắm. Lực lượng cứu hộ được yêu cầu thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách tránh nơi có nhiều sâu và sứa, nhất là trẻ em.

Sâu biển xuất hiện tại Bãi Sau thuộc nhóm giun nhiều tơ (chloeia parva), phát triển mạnh khi nước ấm lên vào mùa xuân - hè và dạt vào bờ như hiện tượng sinh thái bình thường. Phần gai lông của loài sâu biển này chứa độc tố nhẹ, có thể gây cảm giác ngứa, rát hoặc kích ứng da khi chạm vào.

Đối với sứa, loài sứa trắng ít nguy hiểm. Trong khi đó, sứa lửa có thể gây kích ứng da mạnh khi tiếp xúc.

Hình ảnh sâu biển ngổn ngang trên bãi cát Bãi Sau ngày 16/4. Ảnh: @dongnghi75.

Trong mùa này, du khách khi tắm biển nên quan sát kỹ mặt nước và bãi cát ven bờ, nếu phát hiện có sinh vật gai góc hoặc những mảng sứa dạt vào cần di chuyển đến những vùng nước trong, sạch hoặc tắm khu vực xa bờ hơn.

Khi bị sứa hoặc sâu biển chích, du khách nhanh chóng lên bờ, rửa sạch vùng da bị kích ứng và đến các trạm cứu hộ để được sơ cứu và bôi thuốc đặc trị kịp thời. Trường hợp dị ứng nặng, nổi mẩn hoặc khó thở sẽ được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Trước đó, đầu tháng 4, nước biển Bãi Sau chuyển màu xanh như trà, nổi bọt và váng, có lúc xuất hiện lớp màu tím hồng. Hiện tượng này được xác định do tảo lam bùng phát.

Ngày 25/10/2025, nhiều du khách cũng chứng kiến nước biển tại Bãi Sau có màu xanh lá khác lạ khi sóng đánh vào bờ, gây lo lắng về vấn đề ô nhiễm, kích ứng da khi tắm biển. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng tảo nở hoa diễn ra hàng năm, tùy vào môi trường nước.