Dọn sạch trăm tấn cát bay 'xâm chiếm' công viên nghìn tỷ ở Vũng Tàu

Hơn trăm tấn cát bay tràn vào công viên Thùy Vân ở khu vực Bãi Sau đã được thu dọn sạch sẽ và lắp thêm lưới chắn cát, trả lại không gian sạch đẹp cho người dân và du khách.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào ngày 26/3, sau khi được gần 100 công nhân Công ty Cổ phần Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu thu gom và san gạt cát bay, công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TP.HCM) đã thoáng đãng, trả lại thảm cỏ và khu vui chơi sạch đẹp cho người dân, du khách.

Công viên Thùy Vân đón du khách đến vui chơi, hóng mát vào 17h30, ngày 26/3. Khu vực tuyến kè đã chắn lưới ngăn cát. Ảnh: Trúc Hồ.

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng, đơn vị tạm quản lý công viên Thùy Vân, cho biết tình trạng cát bay đã được kiểm soát.

Tháng 11-4 âm lịch, khu vực Bãi Sau chịu ảnh hưởng của gió chướng, gây ra một số tác động đến địa hình bãi cát. Mỗi ngày, công viên đều có công nhân dọn dẹp, xịt nước để không gián đoạn hoạt động vui chơi, tắm biển.

Công viên được thiết kế với cao độ khoảng +3,5 m dọc theo tuyến đường ven biển, để du khách dễ tiếp cận bãi cát. Tuy nhiên, khả năng ngăn chặn cát bay sẽ không cao bằng các tuyến bờ kè có cao độ +5 m. Do đó, khu vực không có tam cấp lên xuống biển được giăng 550 m lưới HDPE để ngăn cát tràn vào.

Ngoài giải pháp hiện thời, đơn vị cũng nghiên cứu trồng thêm nho biển, cây bàng vuông và phong ba để ngăn cát.

Trước đó, giữa tháng 3, những đụn cát bay "xâm chiếm" lối đi và các điểm vui chơi công cộng tại công viên Thùy Vân, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch.

Công viên Thùy Vân ở khu vực Bãi Sau nhìn từ trên cao. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ước tính, diện tích công viên phải hứng chịu lượng cát đổ vào lên đến 200 m2 mỗi ngày. Có thời điểm, cát dày và phủ dài hàng chục mét, lấp gần kín cỏ. Việc dọn dẹp cũng gặp không ít khó khăn khi cát liên tục bị gió thổi ngược từ biển vào, có nơi lại đầy cát sau vài giờ dọn dẹp.

Công viên Thùy Vân khánh thành ngày 19/12/2025, thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng , quy mô gần 20 ha, kéo dài hơn 3 km. Không gian gồm công viên cây xanh, quảng trường, đường dạo ven biển và các tiện ích công cộng… Mỗi ngày, công viên thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách đến vui chơi.