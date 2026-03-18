Cát biển vùi lấp công viên nghìn tỷ ở TP.HCM

  • Thứ tư, 18/3/2026 20:00 (GMT+7)
Gió chướng mạnh khiến cát biển liên tục bay vào, che lấp hơn 1 km lối đi tại công viên Bãi Sau ở TP.HCM, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ.

Nhiều ngày qua, dọc chiều dài hơn 1 km tại công viên Bãi Sau đoạn giáp biển, thuộc phường Vũng Tàu và Tam Thắng (thuộc địa bàn TP.Vũng Tàu cũ), tình trạng cát bay che lấp lối đi và các điểm vui chơi công cộng diễn ra nghiêm trọng.

Hàng ngày, có hàng chục công nhân quét, cào cát tại công viên Bãi Sau - Vũng Tàu.

Ước tính, diện tích công viên phải hứng chịu lượng cát đổ vào lên tới 200 m2 mỗi ngày. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ mùa gió chướng cuối năm 2025.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, nguyên nhân chính là do cốt nền công viên Bãi Sau thấp và không có bờ kè chắn đủ cao. Để ứng phó tạm thời, công nhân của đơn vị phải liên tục dùng xe cuốc cào cát trả lại bãi biển, kết hợp tưới nước lên bề mặt để hạn chế cát bay.

Công viên Bãi Sau là hạng mục quan trọng nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Quần thể này có diện tích rộng gần 20 ha, kéo dài 3,2 km dọc bờ biển.

Để hạn chế cát bay mất an toàn công nhân tổ chức phun nước thường xuyên.

Theo đơn vị quản lý vận hành, trước khi dự án hoàn thiện, các khu resort ven biển cũng từng tốn rất nhiều nguồn lực để đối phó với hiện tượng tự nhiên này.

Hiện tại, các đơn vị đang tăng cường nhân công và thuê thêm máy hút cát để dọn dẹp. Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị thiết kế để đưa ra phương án ngăn chặn triệt để, bao gồm việc bổ sung lan can tại các khu vực nguy hiểm và trồng thêm các hàng cây xanh chắn gió.

Lưu Sơn/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

