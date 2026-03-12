Tài xế xe công nghệ tố bị nhân viên quán ốc hành hung ở TP.HCM

Ngày 12/3, Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ đoạn video clip ghi lại cảnh một tài xế xe công nghệ bị tấn công.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 12/3 tại quán ốc H.M. trên đường Vĩnh Viễn, phường Hòa Hưng.

Theo phản ánh của anh T.H.H.P (SN 2005, ngụ phường Đông Hưng Thuận, tài xế xe công nghệ), thời điểm trên anh đến quán để nhận đơn hàng giao cho khách. Trong lúc đang dừng xe chờ lấy hàng, một nhân viên của quán đến nhắc nhở, yêu cầu anh dời xe đi nơi khác.

Hình ảnh cắt từ clip.

“Khi tôi thắc mắc, người này bất ngờ nổi nóng, cầm ghế nhựa định đánh tôi. Tôi lấy điện thoại ra quay lại với hy vọng họ bình tĩnh lại nhưng người này càng hung hăng hơn và liên tiếp tấn công tôi, đến mức chiếc ghế nhựa bị bể nát”, anh P kể lại.

Ngay sau sự việc, anh P. đã đến trình báo tại Công an phường Hòa Hưng và đang khám sức khỏe để giám định thương tích.