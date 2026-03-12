Tài xế xe công nghệ tố bị nhân viên quán ốc hành hung ở TP.HCM

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 12/3 tại quán ốc H.M. trên đường Vĩnh Viễn, phường Hòa Hưng.
Theo phản ánh của anh T.H.H.P (SN 2005, ngụ phường Đông Hưng Thuận, tài xế xe công nghệ), thời điểm trên anh đến quán để nhận đơn hàng giao cho khách. Trong lúc đang dừng xe chờ lấy hàng, một nhân viên của quán đến nhắc nhở, yêu cầu anh dời xe đi nơi khác.
|
Hình ảnh cắt từ clip.
“Khi tôi thắc mắc, người này bất ngờ nổi nóng, cầm ghế nhựa định đánh tôi. Tôi lấy điện thoại ra quay lại với hy vọng họ bình tĩnh lại nhưng người này càng hung hăng hơn và liên tiếp tấn công tôi, đến mức chiếc ghế nhựa bị bể nát”, anh P kể lại.
Ngay sau sự việc, anh P. đã đến trình báo tại Công an phường Hòa Hưng và đang khám sức khỏe để giám định thương tích.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.