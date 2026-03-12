Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải biến dạng kỳ quái, phụ xe tử vong

  • Thứ năm, 12/3/2026 15:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 12/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1A đoạn qua Km 1092+200 (tổ dân phố An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Xe tai anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 98H-048.04 kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang BKS 98RM-025.28, do tài xế H.C.T (26 tuổi, trú xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc Nam, đang dừng đỗ ở lề đường.

Cùng lúc, xe tải mang BKS 36F-006.95 do tài xế H.V.H (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, chở theo T.K.D (24 tuổi, quê Thanh Hóa, phụ xe) chạy cùng chiều, đã tông vào phía sau xe đầu kéo.

Xe tai anh 2

Phần đầu xe tải bị hư hỏng rất nặng.

Sau cú va chạm, phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng. Anh T.K.D tử vong tại chỗ. Nhiều thanh tre trên thùng xe tải đổ tràn đường, khiến giao thông hướng Bắc Nam bị ách tắc cục bộ.

Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ôtô con bị 'vò nát' trên cao tốc qua Ninh Bình

Một ôtô con bị lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Ninh Bình. May mắn tài xế đã tự chui ra khỏi xe và không bị thương.

30:1812 hôm qua

Nữ tài xế ôtô tông văng cô gái trên vỉa hè rồi bỏ đi

CSGT Phú Thọ xác minh danh tính và triệu tập nữ tài xế lao ôtô lên vỉa hè, hất văng cô gái rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

17:05 9/3/2026

Ôtô đi ngược chiều, tài xế còn thách thức 'đỗ đến mai'

Chiếc ôtô đi vào làn ngược chiều, cản trở các phương tiện khác, song tài xế không nhường đường mà chặn đầu xe đi đúng, buông lời thách thức "thích thì đỗ đến mai luôn”.

10:51 6/3/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-tai-bien-dang-ky-quai-phu-xe-tu-vong-sau-cu-va-cham-kinh-hoang-tren-quoc-lo-post1826839.tpo

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

