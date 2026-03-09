Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ tài xế ôtô tông văng cô gái trên vỉa hè rồi bỏ đi

  • Thứ hai, 9/3/2026 17:05 (GMT+7)
  • 52 phút trước

CSGT Phú Thọ xác minh danh tính và triệu tập nữ tài xế lao ôtô lên vỉa hè, hất văng cô gái rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 9/3, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an xã Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đơn vị phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh xác minh vụ cô gái bị ôtô húc văng khi đứng trên vỉa hè.

Liên quan vụ việc, lực lượng CSGT Đội 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế Đ.T.T.N. (SN 1980, trú xã Cẩm Khê) lên làm việc để làm rõ hành vi tông ngã cô gái rồi lái xe bỏ đi.

Nu tai xe anh 1

Nữ tài xế Đ.T.T.N. tại cơ quan công an.

Sự việc xảy ra vào 6h46 cùng ngày, tại khu vực ngã tư xã Cẩm Khê. Nạn nhân là chị N.T.N. (SN 1994, trú xã Cẩm Khê). Sau va chạm, chị N. được người thân đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái đứng trên vỉa hè, cách lòng đường khoảng 1m. Bất ngờ một chiếc ôtô con màu trắng lao tới, chồm lên vỉa hè hất văng cô gái. Nạn nhân ngã đập đầu xuống nền, hành lý cũng bị hất văng ra xa. Người dân chứng kiến vội chạy tới kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cô gái.

Nu tai xe anh 2

Cô gái bị ôtô lao tới hất văng khi đang đứng trên vỉa hè.

Ở một góc quay khác thể hiện, vị trí tai nạn gần điểm giao cắt giao thông. Ôtô con chuyển làn rẽ phải, cùng thời điểm này, ôtô tải chạy chiều ngược lại đang rẽ trái. Trong lúc tránh ôtô tải, tài xế xe con không làm chủ tay lái đã lao lên vỉa hè rồi tông vào cô gái.

Theo hình ảnh trong clip, sau khi gây tai nạn, nữ tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

