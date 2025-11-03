Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chở 4 cô gái đầu trần trên phố Hà Nội, thanh niên bị phạt 2,5 triệu

  Thứ hai, 3/11/2025 06:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tài xế 19 tuổi bị phạt 2,5 triệu đồng sau khi chở 4 cô gái trên xe máy chạy giữa phố Hà Nội, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Ngày 2/11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội lập biên bản xử phạt với tài xế N.T.H. (19 tuổi, trú tại TP Hải Phòng).

Tài xế H. tại cơ quan công an. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

H. bị xử phạt tổng cộng 2,5 triệu đồng vì các lỗi: Chở quá số người quy định, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và chở người không đội mũ bảo hiểm.

Theo xác minh, tối 30/10, H. lái xe máy biển số 29BK-092.xx chạy trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội). Phía sau xe, 4 cô gái ngồi chen chúc, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh này được người đi đường ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 rà soát, truy tìm tài xế lái phương tiện. H. sau đó được mời lên làm việc và đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Nam thanh niên cho biết mượn xe máy của người họ hàng để chạy xe công nghệ và cam kết không tái phạm.

Tài xế H. chở theo 4 cô gái không đội mũ bảo hiểm tối 30/10. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Cơ quan công an nhận định, hành vi chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định an toàn, coi đó là cách tự bảo vệ chính mình và những người cùng tham gia giao thông.

