Xử phạt nữ ca sĩ dừng xe giữa đường, hút 'bóng cười' trước mặt CSGT

Nữ tài xế Đ.K.T là một ca sĩ đã ngồi trên ghế lái và lấy ba quả bóng chứa khí N2O (bóng cười) ra hút trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân ở Đà Nẵng.

Ngày 21/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế về các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng.

Hình ảnh nữ ca sĩ dừng xe giữa đường và hít "bóng cười".

Trước đó, ngày 1/9/2025, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) trong lúc tuần tra phát hiện ô tô con BKS 92A - 563.07 do một nữ tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế phớt lờ và tăng ga bỏ chạy. Khi đến trước số nhà 63 Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thì xe này bị lực lượng CSGT chặn lại. Lúc này, nữ tài xế biểu hiện không tỉnh táo, không hợp tác với lực lượng CSGT.

Đáng chú ý, người này ngồi trên ghế lái và lấy ba quả bóng chứa khí N2O (bóng cười) ra sử dụng trước sự chứng kiến của CSGT và người dân.

Tổ công tác sau đó đưa người và phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn làm việc.

Tại đây, lực lượng công an xác định nữ tài xế này tên Đ.K.T (1994, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) là một ca sĩ nổi tiếng.

Kiểm tra ô tô do Đ.K.T điều khiển, công an phát hiện có bốn bình chứa khí N2O. Người này không có GPLX ô tô theo quy định.

Với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, không có GPLX, nữ tài xế Đ.K.T phải chịu mức phạt tiền 38 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt chủ ô tô 92A - 563.07 về lỗi để cho người không đủ điều kiện theo quy định, với số tiền 29 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, Công an phường Ngũ Hành Sơn cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với Đ.K.T về hành vi tàng trữ chất cấm; tịch thu tang vật vi phạm hành chính.