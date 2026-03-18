'Siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc sau 7 tháng khởi công

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 1.960 ha, là dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn đang được triển khai tại tỉnh Bắc Ninh với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 196.000 tỷ đồng. Dự án khởi công vào ngày 19/8/2025.
Vị trí xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) và các tuyến đường kết nối hiện có. Ảnh: Google Maps - Đồ họa: Đinh Hà.
Sau gần 7 tháng khởi công, nhiều hạng mục tại sân bay Gia Bình được đơn vị thi công triển khai nhanh chóng. Tại khu vực triển khai dự án, công trường thi công với quy mô lớn đã được thiết lập. Theo quy hoạch được phê duyệt, sân bay Gia Bình được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Sân bay có hai đường băng dài 3.500-4.000 m.
|Trên công trường, các công tác san lấp, hạ cốt nền và san phẳng mặt bằng được đơn vị thi công tích cực triển khai. Theo kế hoạch, sân bay Gia Bình sẽ được đầu tư, phát triển qua hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2030, sân bay được quy hoạch đạt công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 2, với tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay dự kiến được nâng lên khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.
Khu vực trạm kiểm soát không lưu được triển khai những hạng mục đầu tiên.
Trong giai đoạn 2021-2030, nhà ga hành khách được quy hoạch tại khu vực phía Đông với công suất 30 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, nhà ga sẽ được mở rộng về phía Tây để nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm. Hình ảnh tại công trình nhà khách VIP được thi công móng và cọc.
Với nhà ga hàng hóa, giai đoạn đầu cũng được bố trí tại khu vực phía Đông, sau đó mở rộng về phía Đông trong tầm nhìn đến 2050. Ngoài ra, khu vực phía Nam được dự phòng để phát triển nhà ga hàng hóa khi nhu cầu tăng cao.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trải rộng qua các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (tỉnh Bắc Ninh).
Nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 1.884,93 ha, trong đó khoảng 922,25 ha là đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên; thực hiện thu hồi đất một lần theo quy mô quy hoạch và được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định, tỉnh Bắc Ninh ban hành cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất và đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm quốc gia này. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở, ngoài một lô đất tái định cư, còn có thể được xem xét giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu.
Diện tích đất giao thêm được xác định theo diện tích đất ở bị thu hồi. Cụ thể, thu hồi từ 300 m2 đến dưới 600 m2 được xem xét giao thêm tối đa 1 lô, không quá 100 m2; từ 600 m2 đến dưới 900 m2 được xem xét giao thêm tối đa 2 lô; từ 900 m2 trở lên được xem xét giao thêm tối đa 3 lô. Mỗi lô đất giao thêm có diện tích không quá 100 m2.
Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp. Dự án bao gồm 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120 m. Tổng diện tích sử dụng đất gần 290 ha. Hình ảnh tại đường QL17 hiện hữu chỉ có hai làn xe lưu thông.
Hình ảnh tại đường QL38, đây là tuyến đường hiện hữu kết nối đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với sân bay Gia Bình. Theo quy hoạch, đoạn xây dựng mới dài 7 km, mặt cắt ngang 120 m, có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.
Bên cạnh đó, dự án sẽ mở rộng đoạn tuyến dài 6,55 km đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên quy mô 120 m, kết nối từ đoạn đường xây mới đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Hình ảnh tại đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, một trong những tuyến cao tốc quan trọng kết nối với sân bay Gia Bình.
Ngoài tuyến chính, dự án còn xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, mỗi nhánh 3 làn xe, rộng 14 m, dài khoảng 2,5 km, nhằm tăng khả năng kết nối giữa khu vực sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên. Hình ảnh tại đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Việc xây dựng sân bay Gia Bình được kỳ vọng bổ sung thêm hạ tầng hàng không cho khu vực phía Bắc trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tăng nhanh, góp phần giảm áp lực cho sân bay Nội Bài trong dài hạn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Ninh và khu vực vùng thủ đô. Sân bay dự kiến cơ bản hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.