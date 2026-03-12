Làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo lệnh khẩn cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý để UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh, theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.

Khi đi vào hoạt động, sân bay Gia Bình sẽ giảm tải cho sân bay Nội Bài. Ảnh: CĐT.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an về việc UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2020/QH14.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Quá trình triển khai dự án bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chậm tiến độ, trục lợi qua hành vi dàn xếp, thông thầu, trái quy định.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án theo trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng lưu ý trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các nội dung cần áp dụng khác với quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội bao gồm 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120 m. Tổng diện tích sử dụng đất gần 290 ha.

Theo quy hoạch, đoạn xây dựng mới dài 7 km, mặt cắt ngang 120 m, có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Bên cạnh đó, dự án sẽ mở rộng đoạn tuyến dài 6,55 km đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên quy mô 120 m, kết nối từ đoạn đường xây mới đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên.

Ngoài tuyến chính, dự án còn xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, mỗi nhánh 3 làn xe, rộng 14 m, dài khoảng 2,5 km, nhằm tăng khả năng kết nối giữa khu vực sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Theo tính toán, khi hoàn thành, toàn tuyến kết nối Sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội sẽ dài khoảng 41,3 km, với tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng . Tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay quốc tế Nội Bài và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.