Giá xăng dầu tăng trở lại

Từ 22h ngày 12/3, giá xăng RON 95 tăng 330 đồng/lít lên 25.570 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 9 lần và giảm 5 lần.

Xăng RON 95 được bán với giá 25.570 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào tối nay (12/3).

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 450 đồng/lít (-1,9%) với xăng E5 RON 92 và tăng 330 đồng/lít (+1,3%) với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.500 đồng/lít và xăng RON 95 là 25.570 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 550 đồng/lít (+2,1%) lên 27.020 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.520 đồng/lít (+10,3%) lên 26.930 đồng/lít; dầu mazut giảm 340 đồng/kg (-1,8%) còn 18.660 đồng/kg.

Như vậy, giá nhiên liệu trong nước hầu hết tăng trở lại sau phiên giảm mạnh vào tối hôm qua do biến động trên thị trường thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 9 lần tăng, 5 lần giảm.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi sử dụng xăng sinh học 4.000 đồng/lít, xăng khoáng 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut 4.000 đồng/lít.

Trước đó vào tối 11/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh trên diện rộng. Trong đó, xăng RON 95 giảm 3.880 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 3.620 đồng/lít; các mặt hàng dầu cũng giảm sâu, đặc biệt dầu hỏa giảm tới 7.970 đồng/lít. Ở kỳ điều hành gần nhất, cơ quan quản lý cũng chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ hạ giá bán lẻ.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 5/6/2025 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 11/3 12/3 Xăng RON 95 đồng/lít 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 25570 Xăng E5 RON 92

19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950 22500

Trước căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, ngày 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72 sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào.

Cụ thể, mức thuế suất MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế xăng. Thuế này cũng hạ từ 7% xuống 0% với dầu diesel, nhiên liệu máy bay. Ngoài ra, một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết 30/4. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ.

Bên cạnh việc giảm thuế, sử dụng chi Quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng này về mức 0 đồng, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.