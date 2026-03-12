Giá xăng dầu tăng trở lại

|
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào tối nay (12/3).
Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 450 đồng/lít (-1,9%) với xăng E5 RON 92 và tăng 330 đồng/lít (+1,3%) với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.500 đồng/lít và xăng RON 95 là 25.570 đồng/lít.
Dầu diesel được điều chỉnh tăng 550 đồng/lít (+2,1%) lên 27.020 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.520 đồng/lít (+10,3%) lên 26.930 đồng/lít; dầu mazut giảm 340 đồng/kg (-1,8%) còn 18.660 đồng/kg.
Như vậy, giá nhiên liệu trong nước hầu hết tăng trở lại sau phiên giảm mạnh vào tối hôm qua do biến động trên thị trường thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 9 lần tăng, 5 lần giảm.
Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi sử dụng xăng sinh học 4.000 đồng/lít, xăng khoáng 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut 4.000 đồng/lít.
Trước đó vào tối 11/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh trên diện rộng. Trong đó, xăng RON 95 giảm 3.880 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 3.620 đồng/lít; các mặt hàng dầu cũng giảm sâu, đặc biệt dầu hỏa giảm tới 7.970 đồng/lít. Ở kỳ điều hành gần nhất, cơ quan quản lý cũng chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ hạ giá bán lẻ.
Trước căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, ngày 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72 sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào.
Cụ thể, mức thuế suất MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế xăng. Thuế này cũng hạ từ 7% xuống 0% với dầu diesel, nhiên liệu máy bay. Ngoài ra, một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết 30/4. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ.
Bên cạnh việc giảm thuế, sử dụng chi Quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng này về mức 0 đồng, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.
