Cấm doanh nghiệp xăng dầu găm hàng, bán 'nhỏ giọt'

Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp xăng dầu tuyệt đối không găm hàng, không bán cầm chừng gây thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 06 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Việt Linh.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông có thể tác động mạnh đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 06 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế.

Không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung

Đánh giá của Bộ Công Thương cho thấy nguồn cung xăng dầu trong nước hiện cơ bản vẫn được bảo đảm nhờ sản lượng của 2 nhà máy lọc dầu trong nước cùng với nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động địa chính trị quốc tế, hoạt động nhập khẩu dầu thô và xăng dầu thành phẩm có thể gặp nhiều khó khăn do giá tăng cao, chi phí vận chuyển và bảo hiểm gia tăng, đồng thời một số quốc gia xuất khẩu có xu hướng hạn chế cung ứng.

Bên cạnh đó, tại thị trường trong nước đã xuất hiện hiện tượng một số thương nhân kinh doanh xăng dầu bán hàng cầm chừng, găm hàng chờ tăng giá, gây tâm lý lo ngại trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, nhằm chủ động ứng phó với các biến động của thị trường năng lượng quốc tế, bảo đảm nguồn cung xăng dầu của người dân, doanh nghiệp, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương, cơ quan quản lý và doanh nghiệp liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn xây dựng phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống.

Các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tạo nguồn, vận chuyển và phân phối xăng dầu; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới hoặc vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu.

Bộ cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán không lý do chính đáng, gây thiếu hụt hoặc đứt gãy nguồn cung cục bộ trên địa bàn.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến cung - cầu xăng dầu, giám sát chất lượng, giá bán và thời gian bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; đồng thời chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Doanh nghiệp phải bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục

Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được phân giao trong năm 2026, đồng thời chủ động đa dạng hóa nguồn cung từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu.

Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ quy định về dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đủ nguồn hàng cho hệ thống phân phối trong mọi tình huống, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất trong điều kiện kỹ thuật cho phép, đồng thời đa dạng hóa nguồn dầu thô nhằm bảo đảm sản lượng cung ứng cho thị trường.

Các thương nhân phân phối xăng dầu phải xây dựng kế hoạch tạo nguồn và tổ chức hệ thống phân phối hợp lý, bảo đảm cung ứng đầy đủ và liên tục cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ; nghiêm cấm các hành vi găm hàng, giảm bán hoặc gián đoạn bán hàng không có lý do chính đáng.

Bộ Công Thương nghiêm cấm các hành vi găm hàng, giảm bán hoặc gián đoạn bán hàng không có lý do chính đáng. Ảnh: Việt Hà - Trần Hiền.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí; tối ưu hóa công suất vận hành của các nhà máy lọc dầu trong điều kiện kỹ thuật cho phép, đồng thời chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô phục vụ sản xuất.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương yêu cầu xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia hợp lý nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định cho nền kinh tế.

Trong khi đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Tổng công ty Đông Bắc chủ động kế hoạch khai thác, dự trữ và cung ứng than, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường than quốc tế để có phương án điều hành phù hợp.

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam được giao tăng cường cung cấp thông tin về diễn biến thị trường xăng dầu thế giới cho các doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Bộ cũng giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế, giám sát việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân đầu mối, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cục Xuất nhập khẩu theo dõi tình hình thương mại quốc tế, biến động chi phí vận tải và bảo hiểm để đánh giá tác động đến hoạt động nhập khẩu xăng dầu.

Vụ Dầu khí và Than theo dõi tình hình sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước, kịp thời báo cáo và tham mưu giải pháp khi có nguy cơ gián đoạn nguồn nguyên liệu hoặc giảm công suất sản xuất.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng giao các đơn vị chức năng liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng trong nước và quốc tế, chủ động tham mưu giải pháp điều hành phù hợp, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý thị trường và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường.