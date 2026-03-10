Cổ phiếu dầu khí lao dốc hàng loạt

Trong phiên thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi ngày 10/3 nhờ các nhóm ngành ngân hàng, tiêu dùng, bán lẻ... cổ phiếu dầu khí lại lao dốc hàng loạt.

Chứng khoán hồi phục chậm khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn phòng thủ. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên hồi phục thiếu vững vàng ngày 10/3. Mở cửa buổi sáng, chỉ số VN-Index khởi đầu khá thuận lợi với mức tăng gần 64 điểm. Lực cầu nhanh chóng lan tỏa trên diện rộng sau cú lao dốc mạnh trước đó, giúp nhiều nhóm cổ phiếu bật tăng đồng loạt.

Diễn biến tích cực này diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư toàn cầu được cải thiện sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cuộc xung đột với Iran có thể sớm đi đến hồi kết. Thông tin này đã nhanh chóng tác động đến các thị trường tài chính quốc tế. Chứng khoán châu Á đồng loạt bật tăng trong phiên giao dịch cùng ngày, trong khi giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh sau chuỗi tăng "nóng" trước đó.

Tuy nhiên, sự lạc quan trên thị trường trong nước không duy trì được lâu. Sau giai đoạn hưng phấn đầu phiên, VN-Index bắt đầu thu hẹp đà tăng khi tâm lý thận trọng quay trở lại. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn tiếp tục bán ra sau khi cổ phiếu phục hồi mạnh, khiến một số nhóm ngành từng dẫn dắt thị trường trong buổi sáng như bất động sản, chứng khoán và năng lượng dần suy yếu và xuất hiện trạng thái phân hóa.

Áp lực bán gia tăng rõ rệt trong phiên chiều khiến chỉ số có thời điểm bị xóa sạch toàn bộ thành quả tăng điểm của buổi sáng. Dù vậy, lực cầu ở vùng giá thấp vẫn xuất hiện trở lại vào cuối phiên, giúp VN-Index hồi phục và giữ được sắc xanh khi đóng cửa.

Thanh khoản thị trường hôm nay duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động sôi động sau cú điều chỉnh mạnh của phiên trước. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 45.600 tỷ đồng , gần tương đương với phiên liền trước.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 23,94 điểm (+1,5%) lên 1.676,73 điểm. HNX-Index tăng 4,71 điểm (+2%) lên 240,07 điểm trong khi UPCoM-Index tăng 2,9 điểm (+2,4%) lên 122,25 điểm.

Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Toàn thị trường ghi nhận 624 mã tăng (gồm 41 mã tăng trần), 741 mã giữ tham chiếu và 202 mã giảm (gồm 23 mã giảm sàn).

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, rổ VN30 ghi nhận 25 mã tăng và chỉ 5 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số đại diện của nhóm này tăng hơn 56 điểm và trở lại vùng 1.836 điểm.

Dòng tiền bắt đáy suy yếu vào cuối phiên. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index đi lên trong phiên hôm nay đến từ nhóm ngân hàng. Hàng loạt cổ phiếu lớn trong ngành ghi nhận mức tăng mạnh như VCB (+5,4%), CTG (+5,6%), MBB tăng trần, BID (+3,1%), STB tăng trần, ACB (+6,7%) và TCB (+3,6%). Ngoài nhóm ngân hàng, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu lớn như MCH (+4,4%), VNM và HPG cùng tăng trần.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu từng tăng mạnh trong phiên sáng lại quay đầu giảm vào cuối phiên, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số. Đáng chú ý, VIC giảm 2,6% và trở thành mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng, công nghiệp và bất động sản cũng giảm sâu như GAS giảm sàn, BSR (-6,4%), GVR (-5,1%), PLX giảm sàn, GEE (-6,1%), POW (-3,3%), GEX (-4,1%), VRE (-1,6%) và PVT giảm sàn.

Đáng chú ý, đà lao dốc mạnh trong phiên hôm nay đã khiến nhiều cổ phiếu nhóm dầu khí bị xóa sạch thành quả tăng trong những phiên liền trước nhờ hưởng lợi từ giá dầu thế giới.

Trong đó, cổ phiếu GAS đã ghi nhận phiên giảm sâu thứ 4 liên tiếp, kéo giá giao dịch về vùng thấp nhất kể từ trung tuần tháng 1. Tính từ đỉnh gần nhất ở 131.500 đồng/cổ phiếu, thị giá GAS đã giảm tới 26% chỉ sau 4 phiên, hiện tạm dừng ở mức 97.000 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, mã PLX của Petrolimex cũng đã giảm 24% trong cùng giai đoạn này, hiện giao dịch ở mức 53.700 đồng/cổ phiếu; mã OIL của PV OIL giảm 23%; PVS giảm 25%; POW giảm 22%; trong khi cổ phiếu BSR của CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn cũng giảm gần 15% chỉ sau 2 phiên gần nhất...

Trong phiên giao dịch hôm nay, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng giải ngân với tổng giá trị mua ròng gần 1.100 tỷ đồng , cho thấy động thái “bắt đáy” khá rõ rệt sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường.

Dòng tiền ngoại tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 581 tỷ đồng , tiếp theo là MWG khoảng 561 tỷ đồng và FPT khoảng 317 tỷ đồng .

Ở chiều bán ròng, STB bị xả mạnh khoảng 387 tỷ đồng . Ngoài ra, VIC bị bán ròng khoảng 185 tỷ đồng và VPB khoảng 153 tỷ đồng .