Hơn 700.000 tỷ đồng vừa bị 'thổi bay' khỏi thị trường chứng khoán

Chỉ trong một phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Việt Nam đã “bốc hơi” hơn 700.000 tỷ đồng vốn hóa khi làn sóng bán tháo lan rộng, kéo VN-Index giảm sâu nhất trong lịch sử.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giảm tồi tệ nhất lịch sử. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong lịch sử vào ngày 9/3 khi làn sóng bán tháo lan rộng trên toàn thị trường. Áp lực xả hàng xuất hiện ngay từ phút mở cửa và nhanh chóng lan rộng khi tâm lý hoảng loạn bao trùm bảng điện tử. Lực bán không suy giảm trong phiên mà còn gia tăng mạnh vào buổi chiều, khiến đà giảm của các chỉ số ngày càng nới rộng đến khi đóng cửa.

Nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi hầu hết nhóm ngành chủ chốt của thị trường. Từ tài chính - chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng cho đến các doanh nghiệp gắn với đầu tư công và xây dựng đều chìm trong sắc đỏ.

Những cổ phiếu từng đóng vai trò nâng đỡ thị trường như dầu khí hay phân bón cũng không tránh khỏi áp lực bán mạnh. Nhiều mã trong các nhóm ngành này đảo chiều giảm sâu trong phiên chiều và rơi vào trạng thái giảm sàn hàng loạt.

Kết phiên, VN-Index giảm 115,05 điểm (-6,5%) xuống còn 1.652,79 điểm. Với chỉ số đại diện sàn TP.HCM, đây là mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử giao dịch. Mức sụt giảm này thậm chí vượt xa nhịp điều chỉnh hơn 80 điểm từng xảy ra vào tháng 4 năm ngoái.

Diễn biến tiêu cực cũng bao trùm các sàn giao dịch còn lại. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 18,28 điểm (-7,2%) xuống 235,36 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 7,5 điểm (-5,9%) xuống 119,35 điểm.

Sắc xanh gần như biến mất khỏi bảng điện tử trong suốt phiên giao dịch. Toàn thị trường ghi nhận tới 857 mã giảm giá, trong đó có 349 mã giảm sàn. Ngoài 644 mã đứng giá thì chỉ có khoảng 66 mã tăng, gồm 9 mã tăng trần. Tỷ lệ cổ phiếu giảm áp đảo cho thấy trạng thái hoảng loạn đã lan rộng trên toàn bộ thị trường.

VN-Index rơi một mạch về mức thấp nhất 3 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Áp lực bán đặc biệt mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cả 30 cổ phiếu trong rổ VN30 đều đóng cửa trong sắc đỏ và xanh lơ, trong đó có tới 24 mã giảm kịch biên độ. Điều này khiến chỉ số VN30-Index mất hơn 123 điểm, lùi xuống còn khoảng 1.780 điểm, trở thành lực kéo chính khiến VN-Index giảm sâu trong phiên.

Đà lao dốc mạnh của chỉ số chính đã khiến quy mô vốn hóa toàn thị trường bị “thổi bay” hơn 700.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 27 tỷ USD quy đổi.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lại khá ổn định. Khối ngoại hôm nay bán ròng gần 300 tỷ đồng , tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM (- 176 tỷ đồng ), FPT (- 161 tỷ đồng ) và STB (- 160 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu nhất định. MWG được mua ròng khoảng 138 tỷ đồng , VNM được gom vào hơn 120 tỷ, trong khi SHS cũng ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 106 tỷ. Những điểm sáng hiếm hoi này phần nào cho thấy dòng vốn ngoại vẫn duy trì sự chọn lọc trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.