Xung đột Trung Đông leo thang, chứng khoán có giảm tiếp?

VN-Index mất hơn 112 điểm chỉ trong một tuần khi căng thẳng Trung Đông gia tăng. Nhiều công ty chứng khoán cảnh báo chỉ số có thể tiếp tục giảm để kiểm định vùng 1.740-1.760 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trước diễn biến tiêu cực tại khu vực Trung Đông. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 3 (ngày 2-6/3), chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm mạnh hơn 112 điểm, gần như xóa bỏ toàn bộ thành quả tăng điểm của 2 tuần trước đó.

Diễn biến căng thẳng ở Trung Đông được xem là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trong tuần. Áp lực bán lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup, ngân hàng, bán lẻ và công nghệ đã kéo chỉ số chung liên tục suy giảm, lùi dần về vùng đáy cũ quanh khu vực 1.750-1.770 điểm.

Trong khi phần lớn thị trường chịu áp lực điều chỉnh, một số nhóm ngành được hưởng lợi từ bối cảnh bất ổn địa chính trị như dầu khí và phân đạm lại ghi nhận diễn biến tích cực hơn so với mặt bằng chung.

Kết tuần, VN-Index tạm dừng tại 1.767,84 điểm, giảm 6% so với tuần trước.

VN-Index có thể tiếp tục giảm

Theo phân tích kỹ thuật của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần trước ở tiệm cận vùng hỗ trợ quanh 1.750 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo cho thấy VN-Index có xu hướng kiểm tra lại khu vực hỗ trợ quanh đáy cũ gần nhất, tương ứng vùng 1.740-1.750 điểm. Theo VCBS, phản ứng của thị trường tại vùng điểm số này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ mạnh yếu của xu hướng giảm trong các phiên tới.

Với diễn biến hiện tại, đà giảm của thị trường chung nhiều khả năng vẫn có thể tiếp diễn trong tuần này, dù trong phiên có thể xuất hiện một số nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật.

Trong bối cảnh này, VCBS cho biết trong suốt tuần vừa qua, dù xuất hiện tín hiệu cho thấy dòng tiền mua chủ động, lực cung vẫn liên tục được củng cố khiến chỉ số không thể thu hẹp đà giảm, qua đó tạo áp lực đáng kể lên toàn thị trường.

VN-Index giảm hơn 112 điểm tuần vừa rồi. Ảnh: TradingView.

Khi các bất ổn địa chính trị toàn cầu tiếp tục leo thang, nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư nên rà soát và cơ cấu lại danh mục theo hướng chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu nhằm bảo vệ thành quả đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường và chỉ xem xét giải ngân mới khi xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại hoặc hình thành đáy đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể tiếp tục quán tính giảm trong phiên đầu tuần khi chỉ số VN-Index có khả năng thử thách lại vùng hỗ trợ 1.715 -1.740 điểm.

Tuy vậy, công ty này cũng kỳ vọng các nhịp hồi phục kỹ thuật có thể sớm xuất hiện trong những phiên tiếp theo. Do đó, khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bán tháo trong các nhịp giảm mạnh.

Theo đánh giá của Yuanta, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung hiện vẫn duy trì ở mức giảm. Đối với chiến lược ngắn hạn dưới 1 tháng, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và không nhất thiết phải bán hết cổ phiếu đang nắm giữ.

Ở tầm nhìn 1-5 tháng, xu hướng của thị trường vẫn đang ở trạng thái trung tính. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục, đồng thời tạm thời chưa gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong tuần này.

Các nhà môi giới thận trọng

Ngoài 2 nhà môi giới kể trên, nhiều công ty chứng khoán cũng đánh giá chỉ số VN-Index nhiều khả năng vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong các phiên đầu tuần với vùng hỗ trợ quan trọng được nhắc đến phổ biến quanh 1.740-1.760 điểm.

Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng dựa trên các tín hiệu kỹ thuật hiện tại, VN-Index có thể tiếp tục giảm trong phiên 9/3 và lùi về khu vực 1.750 điểm, tương ứng vùng quanh đường trung bình động MA100.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư chưa nên mở mới các vị thế ngắn hạn và chỉ duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thăm dò cho đến khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn từ lực cầu tại vùng giá thấp.

Tương tự, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định tâm lý thị trường hiện vẫn kém tích cực. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục giảm về ngưỡng 1.750 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng trung hạn nhưng đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự 1.890-1.900 điểm.

Chỉ số hiện tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng 1.740-1.760 điểm, nơi hội tụ nhiều chỉ báo và vùng đáy gần nhất hình thành trong tháng 2. Do đó, thị trường có thể ghi nhận lực cầu phòng thủ xuất hiện khi VN-Index kiểm định khu vực này.

TPS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và theo dõi phản ứng của thị trường quanh vùng hỗ trợ. Nếu chỉ số giữ vững khu vực này và xuất hiện tín hiệu hồi phục đi kèm thanh khoản cải thiện, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò. Ngược lại, trong trường hợp mốc 1.750 điểm bị xuyên thủng, việc giảm tỷ trọng cổ phiếu để quản trị rủi ro nên được ưu tiên.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng mốc 1.800 điểm đã bị xuyên thủng, song vùng hỗ trợ trung hạn 1.740-1.760 điểm vẫn được duy trì và được xem là khu vực hỗ trợ quan trọng của VN-Index tuần này.

Đáng chú ý, nhà môi giới này nhận định đồ thị tuần của VN-Index đã xuất hiện mô hình 2 đỉnh - tín hiệu được đánh giá khá tiêu cực về mặt kỹ thuật. Vì vậy, nhà đầu tư nên thận trọng hơn với diễn biến của chỉ số trong trung hạn. Dù xu hướng tăng chưa bị phá vỡ hoàn toàn, việc duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục ở thời điểm hiện tại có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.