Chứng khoán Việt Nam lội ngược dòng

VN-Index đảo chiều ngoạn mục trong phiên 4/3. Dù có thời điểm lao dốc hơn 45 điểm, nhờ lực kéo quyết liệt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số đã tăng trở lại.

VN-Index tạm thời giữ được mốc 1.800 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy kịch tính trong ngày 4/3. Dù mở cửa trong sắc xanh khá tích cực, VN-Index nhanh chóng cho thấy sự thiếu bền vững khi áp lực bán gia tăng chỉ sau ít phút giao dịch đầu phiên, đẩy chỉ số lùi xuống dưới mốc tham chiếu.

Diễn biến tiêu cực không dừng lại ở đó. Càng về cuối buổi sáng, biên độ dao động càng mở rộng, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng chốt lời ngắn hạn đang chiếm ưu thế. Cao trào xuất hiện ngay đầu phiên chiều khi VN-Index có thời điểm “bốc hơi” hơn 45 điểm.

Phải đến cuối phiên, lực cầu bắt đáy mới xuất hiện rõ nét hơn, tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ đó, chỉ số chính được kéo ngược trở lại và thậm chí đảo chiều thành công sang sắc xanh.

Dòng tiền cho thấy dấu hiệu thoái lui khỏi nhiều nhóm ngành từng đóng vai trò dẫn dắt. Các nhóm vận tải biển, phân bón và dầu khí - vốn là tâm điểm hút tiền trong giai đoạn tình hình chiến sự tại Trung Đông leo thang - bắt đầu chứng kiến áp lực điều chỉnh mạnh.

Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tăng vọt gần 10% so với phiên trước, lên xấp xỉ 53.000 tỷ đồng , mức cao nhất trong vòng 4 tháng.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm (+0,3%) lên 1.818,27 điểm; HNX-Index giảm 2,16 điểm (-0,8%) xuống 257,85 điểm; UPCoM-Index giảm 1,83 điểm (-1,4%) xuống 127,23 điểm.

Dù chỉ số chung đã cải thiện đáng kể so với mức đáy trong phiên, sắc đỏ vẫn áp đảo trên bảng điện tử. Toàn thị trường ghi nhận 573 mã giảm (gồm 22 mã giảm sàn), 744 mã giữ tham chiếu và 254 mã tăng (gồm 28 mã tăng trần).

Trong rổ VN30, trạng thái cân bằng hơn với 13 mã tăng, 4 mã giữ tham chiếu và 13 mã giảm. Tuy nhiên, do sự phân bổ trọng số không đồng đều, chỉ số đại diện rổ này vẫn giảm nhẹ gần 3 điểm xuống 1.956 điểm.

VN-Index đóng cửa với nến rút chân mạnh. Ảnh: TradingView.

Động lực nâng đỡ VN-Index trong phiên 4/3 đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nơi lực cầu tập trung khá rõ nét vào các mã ngân hàng, dầu khí và bán lẻ. Nổi bật nhất là BID (+4,7%), GAS (+4,3%), MCH (+6,1%), VCB (+2,3%), BSR (+6,2%), PLX (+5,1%), VRE (+6,3%), CTG (+1,4%), VCK (+4,5%) và VNM (+2,4%).

Chính sự đồng thuận của một số cổ phiếu trụ đã giúp VN-Index “lội ngược dòng” thành công vào cuối ngày, bất chấp độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm.

Ở chiều ngược lại, áp lực cản trở đà hồi phục không hề nhỏ. GVR (-4,7%), TCB (-3,3%), GEE (-6,8%), FPT (-2,2%), POW (-6,6%), VPL (-2,1%), BCM (-4,2%), VPB (-1,1%), GEX (-6,5%) và STB (-1,6%) là những cái tên gây sức ép đáng kể lên chỉ số.

Đáng chú ý, khối ngoại gia tăng áp lực bán ròng với tổng giá trị gần 1.800 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực xả tập trung mạnh vào FPT với giá trị bán ròng 392 tỷ đồng , tiếp đến là POW (- 328 tỷ đồng ), VHM (- 232 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, VCI trở thành tâm điểm khi được khối ngoại gom ròng 194 tỷ đồng . Lực cầu này đóng vai trò quan trọng giúp cổ phiếu tăng trần trong phiên, bất chấp xu hướng chung đầy giằng co. Ngoài ra, DCM được mua ròng 92 tỷ đồng và VCB 82 tỷ đồng .