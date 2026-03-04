Chứng khoán châu Á bị 'bán tháo'

Chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ dưới áp lực bán tháo của nhà đầu tư, cùng với các lo ngại xoay quanh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Trong phiên giao dịch ngày 4/3 (giờ địa phương), chứng khoán châu Á lao dốc mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt bán tháo. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 4/3 (giờ địa phương), chứng khoán châu Á lao dốc mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra, đặc biệt là các cổ phiếu ngành chip, liên quan đến các lo ngại cuộc chiến tại Trung Đông có thể gây ra cú sốc giá dầu, làm gia tăng lạm phát và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, theo Reuters.

Chỉ số của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 4,2%. Tại Hàn Quốc, chỉ số chuẩn KOSPI mất hơn 11%, đồng thời kích hoạt cơ chế "ngắt mạch" thị trường chứng khoán. Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản và chỉ số chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) đều giảm hơn 4%.

Thậm chí tại Thái Lan, chỉ số SET của Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan có lúc giảm tới 8,6% trong phiên chiều. Trước đó, giao dịch cổ phiếu đã bị tạm dừng 30 phút sau khi chỉ số giảm chạm ngưỡng 8% và cũng phải kích hoạt cơ chế "ngắt mạch".

Một làn sóng bán tháo diện rộng đang lan khắp thị trường chứng khoán châu Á khi nhà đầu tư phải đối mặt với sự bất định ngày càng gia tăng về thời gian và tác động của cuộc xung đột tại Iran. Đợt điều chỉnh này gần như xóa sạch mức tăng hơn 13% của chỉ số chuẩn Thái Lan trong tháng trước sau cuộc bầu cử, thu hẹp mức tăng của chỉ số từ đầu năm đến nay xuống còn khoảng 8%.

Thị trường Thái Lan cũng chịu áp lực từ làn sóng thoái vốn diện rộng khỏi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), với những doanh nghiệp như Delta Electronics Thailand Pcl nằm trong nhóm kéo giảm chỉ số nhiều nhất.

"Điều kiện giao dịch đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, khiến nhà đầu tư toàn cầu giảm tiếp xúc với tài sản rủi ro và chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn hoặc những tài sản có khả năng hưởng lợi trong bối cảnh hiện tại", Sở Giao dịch cho biết trong một tuyên bố. Cơ quan này cho biết thêm rằng họ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý liên quan.

Thái Lan là thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Đông Nam Á sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Các nhà phân tích cho rằng Thái Lan là một trong những nền kinh tế dễ tổn thương nhất châu Á trước giá dầu thô tăng mạnh do nước này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu, theo Bloomberg.

Chỉ trong tháng trước, dòng vốn nước ngoài đã đổ mạnh vào cổ phiếu Thái Lan trong sau chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, củng cố kỳ vọng về sự tiếp nối chính sách và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, những lo ngại mới về chi phí năng lượng tăng cao có thể gây sức ép lên triển vọng kinh tế, trong bối cảnh GDP của Thái Lan vốn đã chậm hơn so với các quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á.

Ông Tareck Horchani, Giám đốc giao dịch bán hàng và môi giới chính tại Maybank Securities, nhận định chi phí năng lượng cao hơn ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về lạm phát, áp lực cán cân vãng lai và sự thu hẹp biên lợi nhuận doanh nghiệp. Ngoài ra, việc gián đoạn các tuyến bay sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch trong nước, lĩnh vực then chốt của Thái Lan.

Dù vậy, chỉ số SET vẫn là thị trường có diễn biến tốt nhất Đông Nam Á từ đầu năm đến nay, với mức tăng khoảng 8%. Đồng baht tăng 0,5% so với USD trong phiên 4/3, sau khi đã giảm hơn 2% trong 2 ngày trước đó. Hiện, đồng tiền này đang vượt trội so với phần lớn các đồng tiền châu Á khác trong ngày, trong bối cảnh đồng rupee Ấn Độ và rupiah Indonesia suy yếu do tâm lý né tránh rủi ro của nhà đầu tư.