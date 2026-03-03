Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiến sự Trung Đông 'nhuộm đỏ' thị trường tài chính toàn cầu

  • Thứ ba, 3/3/2026 13:24 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Xung đột tại Trung Đông khiến thị trường chứng khoán châu Á và các thị trường tài chính khác giảm điểm trong khi đồng USD trở thành nơi trú ẩn của dòng tiền.

Xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran khiến thị trường tài chính đồng loạt báo "đỏ" trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục chìm trong sắc đỏ và đồng USD mạnh lên trong phiên giao dịch sáng 3/3, khi giới đầu tư lo ngại các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran sẽ đẩy giá năng lượng tăng vọt khiến áp lực lạm phát toàn cầu thêm phần trầm trọng .

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 1%, đánh dấu ngày giảm điểm thứ 2 liên tiếp. Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh 2,5%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Tokyo mất 0,8%. Tâm lý thận trọng cũng bao trùm thị trường Mỹ với chỉ số tương lai S&P 500 giảm nhẹ 0,2%.

Bà Rupal Agarwal - chiến lược gia tại Bernstein (Singapore) - cho rằng sự bất định về chính sách kinh tế vốn đã ở mức cao. Giờ đây khi xung đột với Iran nổ ra thì rủi ro địa chính trị được dự báo còn tăng lên. Lần gần nhất cả hai chỉ số này cùng tăng vọt là vào năm 2022 trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, vốn không mang lại kết quả tốt đẹp cho thị trường châu Á.

Điểm nóng nhất hiện nay là eo biển Hormuz - "yết hầu" năng lượng của thế giới. Một quan chức từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Hai đã tuyên bố “đóng cửa eo biển Hormuz đối với giao thông hàng hải” và khẳng định sẽ nổ súng vào bất kỳ con tàu nào cố gắng đi qua.

Tuyên bố này đã kích ngòi cho giá dầu và khí đốt bùng nổ. Giá dầu thô Brent có thời điểm tăng vọt 13% lên mức 82,37 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 - trước khi ổn định ở mức 78,07 USD. Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu và giá LNG tại châu Á cũng đồng loạt tăng vọt khoảng 40% chỉ trong phiên ngày thứ Hai.

Đà leo thang của giá năng lượng đang làm phức tạp thêm nỗ lực kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước đó, dữ liệu sản xuất ISM công bố hôm thứ Hai cho thấy giá xuất xưởng tại Mỹ đã chạm mức cao nhất trong gần 3,5 năm do tác động của thuế quan. Những rủi ro lạm phát này xuất hiện ngay cả trước khi cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu vào Iran đẩy giá dầu tăng vọt.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược tỷ lệ 97,5% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào ngày 18/3 tới. Đặc biệt, khả năng Fed tiếp tục "án binh bất động" trong tháng 6 cũng đã tăng lên đáng kể, vượt mức 50%, cho thấy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đang dần tan biến trước bóng đen lạm phát.

Trong bối cảnh bất ổn, đồng USD đã lấy lại sức hút như một kênh trú ẩn an toàn, duy trì ở mức cao gần 6 tuần. Chỉ số Dollar Index giữ vững quanh mức 98,494 điểm. Trái lại, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4,0288% khi các nhà đầu tư tìm cách bảo toàn vốn.

Thị trường tài sản số cũng ghi nhận sự phân hóa với Bitcoin giảm nhẹ xuống 69.348 USD, trong khi vàng - tài sản trú ẩn truyền thống - nhích nhẹ 0,2% lên mức 5.336,99 USD.

Iran đe dọa 'đốt cháy' mọi tàu qua eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

22 giờ trước

Kinh tế toàn cầu chao đảo trước chiến sự Mỹ - Israel - Iran

Chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran kết thúc ngày thứ ba với thương vong gia tăng, xung đột lan rộng và nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện hữu.

23 giờ trước

Kinh tế vùng Vịnh 'tê liệt' trước đòn trả đũa của Iran

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhắm vào các trung tâm kinh tế chiến lược tại Vịnh Ba Tư đã gây ra tình trạng đứt gãy hoạt động kinh doanh trên diện rộng chưa từng có kể từ đại dịch Covid-19.

32:1924 hôm qua

Tiến Lợi

Xuat hien chung cu gia 'mem' ven Ha Noi hinh anh

Xuất hiện chung cư giá 'mềm' ven Hà Nội

47 phút trước 06:06 4/3/2026

0

Hàng loạt dự án ven đô Hà Nội ra mắt với mức giá 55-75 triệu/m2, được quảng bá là "mềm", dễ tiếp cận. Tuy nhiên so với thu nhập và giá nhà vài năm trước, đây vẫn là ngưỡng cao.

Chung khoan My 'do lua' hinh anh

Chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa'

7 giờ trước 00:04 4/3/2026

0

Cổ phiếu Mỹ lao dốc, xóa sạch đà phục hồi từng thiết lập trước đó khi giá dầu tiếp tục tăng vọt và giới giao dịch bắt đầu lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài hơn dự kiến.

