Đoàn khách Việt 'mắc kẹt' tại Dubai đã về nước an toàn

Đoàn khách Việt đầu tiên đã về nước an toàn trên chuyến bay EK394 của Emirates chiều 4/3 sau nhiều ngày "mắc kẹt" vì các xung đột ở Trung Đông.

Đoàn khách trở về nước an toàn từ Dubai khi tình hình ở Trung Đông rối ren khiến nhiều chuyến bay bị hủy vô thời hạn. Ảnh: VTR.

Theo thông tin từ Vietravel, lúc 13h15 ngày 4/3, các du khách của hãng tại Dubai đã chính thức hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, các đoàn khách Vietravel đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay EK394 của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Dubai lúc 3h40 ngày 4/3 (giờ địa phương) và đến Hà Nội lúc 13h15 cùng ngày.

Chuyến bay đánh dấu việc toàn bộ du khách trong các hành trình Trung Đông của Vietravel đã được đưa trở về Việt Nam an toàn sau quá trình điều chỉnh lịch bay quốc tế do những biến động tại khu vực.

Trước đó, theo kế hoạch, đoàn khách Việt sẽ tham quan Dubai và các quốc gia trong khu vực từ ngày 24 đến 28/2. Do các xung đột ở Trung Đông, nhiều quốc gia đóng cửa không phận, sân bay và hủy hàng loạt chuyến bay.

Ngay khi nhận được thông báo chính thức, Vietravel đã khẩn trương kích hoạt quy trình ứng phó, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan và triển khai các phương án đảm bảo điều kiện lưu trú, sinh hoạt cũng như hỗ trợ thông tin liên tục cho du khách trong thời gian chờ cập nhật từ hãng vận chuyển.

Theo Reuters, cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) thông báo sẽ triển khai các "chuyến bay đặc biệt" tại các sân bay trong nước nhằm hỗ trợ hàng chục nghìn hành khách rời khỏi khu vực chiến sự Trung Đông. Nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động có kiểm soát tại sân bay Dubai (DXB) và Al Maktoum (DWC).