'Cháy' vé máy bay Việt Nam đi châu Âu vì chiến sự Trung Đông

Việc các trung tâm trung chuyển hàng không lớn ở Trung Đông đóng cửa do xung đột Mỹ - Israel với Iran khiến giá vé máy bay giữa châu Á và châu Âu tăng mạnh, nhiều chặng kín chỗ nhiều ngày.

Các hãng hàng không lớn vùng Vịnh đều không thể hoạt động khiến các tuyến bay đến châu Âu giảm mạnh năng lực khai thác. Ảnh: Reuters.

Các trung tâm hàng không lớn vùng Vịnh, bao gồm Dubai, sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới với hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày trong điều kiện bình thường, đã bước sang ngày đóng cửa thứ 4. Điều này làm sụt giảm nghiêm trọng năng lực khai thác trên các tuyến bay giữa châu Á và châu Âu, nơi Emirates và Qatar Airways vốn chiếm thị phần lớn.

Giá vé máy bay các chặng châu Á - châu Âu đang tăng vọt sau khi các trung tâm trung chuyển then chốt ở Trung Đông phải đóng cửa do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Trên website các hãng hàng không, vé ở nhiều đường bay phổ biến đã kín chỗ trong nhiều ngày.

"Cháy" vé Việt Nam - châu Âu nhiều ngày

Alton Aviation Consultancy cho rằng các hãng khai thác chuyến bay thẳng hoặc trung chuyển qua các trung tâm ngoài khu vực bị ảnh hưởng như Cathay Pacific, Singapore Airlines và Turkish Airlines có thể hưởng lợi ngắn hạn khi hành khách dịch chuyển khỏi các hãng có trụ sở tại vùng Vịnh.

Khảo sát của Tri Thức - Znews trên hệ thống đặt vé trực tuyến trong giai đoạn từ nay đến giữa tháng 3 cho thấy giá vé từ Việt Nam đi châu Âu đang tăng mạnh và xuất hiện tình trạng "cháy" vé cục bộ ở nhiều chặng.

Với các đường bay thẳng của Vietnam Airlines từ Hà Nội/TP.HCM đi Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), mức giá một chiều hạng phổ thông phổ biến dao động quanh ngưỡng 30-35 triệu đồng nếu khởi hành tuần tới, cao hơn đáng kể so với mặt bằng 20-25 triệu đồng/khứ hồi khi đặt sớm trước đó. Nhiều ngày bay thậm chí đã cạn sạch vé hạng phổ thông, chỉ còn ghế thương gia với mức giá cao.

Trong khi đó, các hãng quá cảnh qua Đông Bắc Á như Air China hay China Southern Airlines vẫn còn chỗ, nhưng giá đặt sát ngày cũng neo ở mức cao, phổ biến trên 30 triệu đồng/chiều, tùy điểm đến và thời gian chờ nối chuyến.

Khảo sát của Reuters trên website một số hãng bay cũng cho thấy số lượng chỗ đặt trong ngắn hạn rất hạn chế và giá vé cao đối với các chuyến bay từ châu Á đến London.

Trên website Cathay Pacific, tuyến Hong Kong (Trung Quốc) - London (Anh) không còn ghế hạng phổ thông cho đến ngày 11/3. Vé một chiều ngày này có giá tối thiểu 21.158 HKD ( 2.705 USD ), trong khi giá vé cuối tháng khoảng 5.054 HKD ( 647 USD ).

Ở tuyến Sydney (Australia) - London, Qantas không mở bán vé hạng phổ thông theo các hành trình quen thuộc qua Perth và Singapore cho đến ngày 17/3, khi xuất hiện vé một chiều giá 3.129 AUD ( 2.220 USD ). Với các ngày sớm hơn, hãng chỉ còn lựa chọn đắt đỏ với điểm dừng không truyền thống như Los Angeles (Mỹ) hoặc Johannesburg (Nam Phi).

Thai Airways cũng ghi nhận các chuyến bay đến châu Âu kín chỗ khi du khách châu Âu ưu tiên đường bay thẳng thay vì trung chuyển qua Trung Đông. Tìm kiếm trên website hãng cho thấy tuyến Bangkok (Thái Lan) - London đã "cháy" vé đến cuối tuần sau, các ngày sau đó cũng ghi nhận giá vé ở mức cao.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), EVA Air cho biết lượng đặt chỗ trên các chuyến bay đến châu Âu tăng mạnh.

Website các hãng hàng không Trung Quốc đại lục cũng cho thấy giá vé trên tuyến Trung Quốc - Anh tăng cao hơn nhiều so với thông thường, với phần lớn ghế phổ thông trong thời gian gần đã hết.

Thông thường, vé khứ hồi hạng phổ thông từ Bắc Kinh đến London có giá dưới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.452 USD ). Tuy nhiên, lựa chọn duy nhất của Air China đến giữa tuần này là hạng thương gia, với vé một chiều giá 50.490 nhân dân tệ ( 7.317 USD ).

Áp lực chi phí nhiên liệu

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng ghi nhận nhu cầu gia tăng trên các đường bay giữa Việt Nam và châu Âu sau những diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Hiện nay, các chuyến bay vẫn được khai thác bình thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối và không đi qua các khu vực bị ảnh hưởng.

"Hãng đã chủ động xây dựng các phương án khai thác dự phòng, sẵn sàng điều chỉnh lộ trình khi cần thiết. Trong một số trường hợp, thời gian bay có thể kéo dài thêm khoảng 60-90 phút mỗi chặng và mức tiêu thụ nhiên liệu tăng thêm 6-9 tấn tùy điều kiện khai thác", đại diện Vietnam Airlines nói thêm.

Hãng tiếp tục theo dõi sát tình hình nhằm bảo đảm hoạt động bay ổn định và quyền lợi của hành khách trong mọi kịch bản, với an toàn luôn là ưu tiên cao nhất.

Vietnam Airlines ghi nhận nhu cầu gia tăng trên các đường bay đến châu Âu sau khi căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông. Ảnh: VNA.

Tương tự, Flight Centre Travel Group của Australia cho biết số cuộc gọi đến hệ thống cửa hàng và đường dây hỗ trợ khẩn cấp đã tăng 75% kể từ khi khủng hoảng nổ ra. Doanh nghiệp này đang huy động nhân sự làm việc 24/7 để hỗ trợ khách bị ảnh hưởng.

"Người Australia đã nhanh chóng đặt lại vé sang Anh và châu Âu qua các tuyến thay thế như Trung Quốc, Singapore và các trung tâm trung chuyển khác ở châu Á, cũng như qua Bắc Mỹ, chẳng hạn Houston", ông Andrew Stark, Giám đốc điều hành toàn cầu của Flight Centre, cho biết.

Các hãng khai thác chuyến bay thẳng giữa châu Á và châu Âu có thể tránh không phận Trung Đông bằng cách bay vòng lên phía bắc qua khu vực Caucasus rồi Afghanistan, hoặc vòng xuống phía nam qua Ai Cập, Saudi Arabia và Oman.

Tuy nhiên, việc bay vòng làm kéo dài thời gian hành trình và tăng tiêu hao nhiên liệu, trong bối cảnh giá dầu đang leo thang. Điều này có thể đẩy chi phí khai thác tăng cao và gây áp lực lên giá vé trong dài hạn.

"Hiện toàn bộ Trung Đông đều nằm ngoài phạm vi khai thác, đây là cái giá rất lớn với một số hãng hàng không", ông Subhas Menon, người đứng đầu Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương, nhận định.

"Nếu châu Âu chỉ có thể được phục vụ với chi phí cao, lợi nhuận của các hãng sẽ bị bào mòn. Cuối cùng, cái giá phải trả là sự kết nối", ông nói thêm.