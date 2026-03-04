Tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi phải xin ý kiến Chủ tịch TP.HCM

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu việc tổ chức sự kiện tại hai tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ phải thực hiện đúng kế hoạch hàng năm đã được UBND TP.HCM phê duyệt.

Tổ chức sự kiện trên tuyến đường Lê Lợi phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tổ chức sự kiện tại khu vực trung tâm TP.HCM, nhất là trên địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành.

Theo chỉ đạo, thành phố ưu tiên tổ chức sự kiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các trường hợp đột xuất ngoài kế hoạch hoặc tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện hàng năm, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện đúng quy định; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường làm cơ sở xét duyệt, cấp phép.

Người đứng đầu TP.HCM giao chủ tịch UBND các phường Sài Gòn, phường Bến Thành và các đơn vị liên quan giám sát địa bàn, xử lý vi phạm. Văn phòng UBND TP.HCM theo dõi, kiểm tra, tham mưu xử lý theo quy định.

Tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo người dân dịp Tết Bính Ngọ diễn ra ngày 27/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã thẳng thắn đánh giá thực trạng tổ chức sự kiện, hội chợ dày đặc tại khu vực trung tâm, đặc biệt trên các tuyến đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các hoạt động tập trung đông người cũng gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn nghiêm trọng, làm người dân sinh sống trong khu vực bức xúc.

Việc phong tỏa đường để phục vụ sự kiện dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ông Được cho biết có trường hợp người dân bị kẹt xe 4-5 tiếng và phải gọi điện trực tiếp cho ông để phản ánh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc tổ chức sự kiện giúp huy động thêm nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, khoản tiền này không tương xứng so với những bức xúc của người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị không lạm dụng các tuyến đường tại khu vực trung tâm để tổ chức sự kiện tràn lan. Đối với đường Lê Lợi, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện, còn với phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ sử dụng để tổ chức các sự kiện đặc thù, được UBND TP.HCM cho phép.